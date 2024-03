Les applications de Meta (Facebook, Messenger, Instagram) ont cessé de fonctionner ce 5 mars 2024. La panne apparaît globalisée et mondiale : les utilisateurs et utilisatrices se retrouvent déconnectés de leur compte Facebook et Messenger sans pouvoir se reconnecter.

Voilà plusieurs dizaines de minutes qu’aucun réseau social du groupe Meta (Facebook, Messenger, Instagram) ne parvient à fonctionner correctement.

Numerama a pu constater cette panne sur tous les appareils (mobile et ordinateur) depuis 16h30 ce 5 mars 2024. Elle dure depuis au moins une heure.

La panne semble être mondiale. « Nous sommes au courant que vous n’arrivez pas à accéder à nos services. Nous travaillons dessus en ce moment même », a déclaré Andy Stone, porte-parole de Meta, sur le réseau social X (ex-Twitter), à 16h52.

Le résumé

Facebook (sur site et application) est inaccessible et a déconnecté tous ses utilisateurs et utilisatrices

Messenger (sur site et application) est inaccessible et a déconnecté tous ses utilisateurs et utilisatrices

L’application Instagram n’a pas déconnecté ses utilisateurs, mais n’est pas accessible lorsque l’on est connecté. En revanche on peut consulter les pages si on est déconnecté de l’app (en mode « navigation privée » par exemple).

Il y a trois ans, le web mondial avait déjà été secoué par une immense panne globale de toutes les apps du groupe Meta, dont WhatsApp. Il s’agissait à l’époque d’un problème de configuration de routeur.

Facebook, Messenger et Instagram signalés comme « en panne »

Sur le site downdetector, où les internautes peuvent signaler des pannes des services en ligne, on peut voir que les applications Facebook, Messenger et Instagram sont en tête.

Rien que pour l’application Facebook, on constate pas moins de 315 000 signalements sur la version américaine, en moins de 30 minutes. Une telle quantité de rapports simultanés est très rare. Même son de cloche du côté d’Instagram en France, on observe plus de 5 000 signalements en moins de 30 minutes, ce qui est aussi immense par rapport aux signalements habituels.

Des pics sont apparus en même temps, vers 16h15, sur le site DownDetector. Les trois réseaux sont concernés. // Source : Capture Numerama

Non, votre compte Facebook n’a pas été piraté

De nombreuses personnes se demandent actuellement si leur compte Facebook a été piraté. Cela ne semble pas être le cas. Il faut dire que les dernières minutes qui ont précédé la panne avaient de quoi inquiéter : Facebook a demandé à ses utilisateurs et utilisatrices s’ils souhaitaient autoriser l’utilisation des cookies par Facebook…

Ensuite, l’application leur a demandé de se reconnecter avec leur mot de passe, sans reconnaître leur mot de passe actuel. Il est impossible. Ce qui est certain, c’est qu’après cette panne, tout le monde devra se reconnecter, et donc espérer se souvenir de son mot de passe — ou le réinitialiser.

Un conseil : même si vous parvenez à afficher la page de connexion à Facebook, n’essayez pas de changer votre password en ce moment, tant que les choses ne sont pas revenues à la normale.

Pour suivre l’état des interruptions sur Meta Business, la partie de Facebook dédiée aux entreprises, il y a un lien qui permet de se faire une bonne idée de l’état catastrophique de la situation.

Instagram connait aussi des bugs

Sur Instagram, la panne se matérialise de manière légèrement différente. Les utilisateurs et utilisatrices n’ont pas été déconnectés, mais il est « impossible d’actualiser le fil » sur l’application. Sur la version desktop, c’est encore plus brutal : on voit juste qu’une « erreur s’est produite ».

Numerama a toutefois remarqué qu’en navigation cachée, Instagram était toujours accessible sur dekstop. Cela signifie que l’app bloque l’accès uniquement à celles et ceux qui sont connectés à leur compte, et pas si on est hors ligne.

Les internautes se plaignent des pannes généralisées

Il s’agit presque d’une tradition des réseaux sociaux : lorsque des apps de Meta sont en panne, les internautes prennent d’assaut Twitter (ou désormais « X ») pour revendiquer leur mécontentement et chercher du soutien auprès d’autres êtres perdus, errants sur les autoroutes du web. « On sait pourquoi vous êtes là », a d’ailleurs publié ironiquement le compte officiel de X, à 17h. « Si vous arrivez à lire ce tweet, c’est parce que nos serveurs fonctionnent », a commenté un Elon Musk, patron de X, goguenard.

Facebook est en panne le 5 mars 2024. // Source : Capture X @OnlyFrag_

La veille du passage du DMA et le jour du Super Tuesday

Cet incident tombe mal, en termes de temporalité : il tombe la veille du passage du DMA (Digital Markets Act) dans toute l’Europe, mais aussi le jour du Super Tuesday aux États-Unis, une étape déterminante dans la course à l’investiture des candidats démocrates et républicains à l’élection présidentielle de 2024.

