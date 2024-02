Attendue en juin, la prochaine mise à jour majeure de l’iPhone s’annonce riche en nouveautés. En plus de faire basculer Apple dans l’ère de l’IA générative, elle pourrait introduire un nouveau design pour la première fois depuis 2013.

Tous les ans, Apple organise plusieurs conférences de presse. Les deux qui se distinguent le plus sont généralement la WWDC (en juin) et l’événement iPhone (en septembre), puisque les produits les plus attendus y sont généralement révélés.

En 2024, la WWDC de juin pourrait être l’événement à ne pas rater. Apple devrait profiter de sa conférence développeur, dans laquelle l’entreprise dévoile habituellement ses nouvelles mises à jour logicielles, pour lancer un virage fort vers l’intelligence artificielle. iOS 18, la prochaine grande mise à jour de l’iPhone, s’annonce extrêmement ambitieuse en nouveautés, après plusieurs années remplies de petites innovations pratiques, mais jamais bouleversantes.

Enfin un nouveau design dans iOS 18 ?

En 2013, avec iOS 7, Apple a complètement renouvelé l’interface de son iPhone. Adieu le skeuomorphisme (une tendance qui consistait à imiter des matières, comme le cuir, dans les applications), place au flat design, beaucoup plus simple et moderne.

Malgré quelques évolutions ces dernières années, les choix de design initiés avec iOS 7 a résisté au temps, même si certains réclament du changement depuis longtemps.

iOS 6 à gauche, iOS 7 à droite. Une décennie plus tard, Apple a conservé le design plat. // Source : Numerama

Le temps du changement est-il venu ? À en croire Mark Gurman de Bloomberg, oui. Le journaliste indique dans un article du 25 février 2024 qu’un redesign d’iOS sera présenté « dès cette année », avec quelques inspirations empruntées à visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro. Il précise cependant qu’iOS 18 ne sera pas aussi majeur qu’iOS 7 et qu’iOS conservera une identité distincte de visionOS. Enfin, il indique que les changements initiés par iOS 18 arriveraient sur Mac en 2025 ou en 2026, ce qui laisse supposer qu’ils seront suffisamment importants pour créer un écart entre l’iPhone et le Mac.

Que pourra-t-on faire avec l’intelligence artificielle générative ?

En plus d’un nouveau design qui pourrait faire d’iOS 18 la mise à jour la plus attractive depuis longtemps, Apple miserait sur l’intelligence artificielle générative pour améliorer ses produits (et prouver aux investisseurs qu’OpenAI, Microsoft et Google ne l’ont pas battu). Dans une année qui s’annonce assez faible en innovations matérielles (l’iPhone 16 n’est pas parti pour être révolutionnaire), Apple sait que le logiciel est ce qui pourrait attirer les consommateurs.

Quelles seront les innovations IA d’Apple ? C’est assez flou pour l’instant, mais la marque devrait notamment remplacer Siri par un Super Siri basé sur un grand modèle de langage, pour lui offrir plus de souplesse. Plusieurs nouveautés devraient fonctionner localement, comme la possibilité de générer du texte, de résumer un contenu ou de modifier des images. Certains ont aussi évoqué une suite iWork boostée à l’IA (en réponse à Microsoft Office et Google Suite), mais rien ne sera officiel avant juin.

Avec Galaxy AI, Samsung s’est déjà lancé dans la guerre de l’IA générative. Apple ne devrait plus tarder à le rejoindre, après avoir pris un retard inédit. // Source : Nino Barbey / Numerama

Avec iOS 18 en juin (puis en septembre à sa sortie publique), Apple espère probablement être en mesure de rendre son système d’exploitation plus intéressant que jamais, dans un contexte qui lui est déjà favorable (les parts de marché de l’iPhone progressent). L’année 2024 s’annonce assez riche du point de vue du logiciel, avec notamment un visionOS 2 qui pourrait être décisif pour l’ordinateur spatial.

