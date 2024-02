[Deal du jour] Il existe de nombreux modèles d’aspirateurs robots à des prix très différents, et qui n’ont pas tous les mêmes fonctionnalités. Ces deux modèles de Xiaomi sont basiques, mais offrent de bonnes performances. Ils sont bien plus intéressants en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ces aspirateurs robots de Xiaomi ?

L’aspirateur robot Robot Vacuum E12 de Xiaomi est habituellement vendu 199,99 €. Il est en ce moment proposé au prix de 109,99 € sur le site de Xiaomi.

Le modèle Robot Vacuum S12, normalement vendu 299,99 €, est proposé actuellement au prix de 149,99 € sur le site de Xiaomi.

C’est quoi, le Robot Vacuum E12 ?

Le Robot Vacuum E12 possède des dimensions de 325 × 325 × 80 mm de hauteur, et est donc capable de se faufiler sous certains meubles. Ses finitions sont plutôt bonnes et le robot est solide. Des capteurs permettent de détecter les escaliers et les murs, afin d’éviter les chocs. Sa brosse principale en caoutchouc reste proche de la surface du sol pour un nettoyage en profondeur. Une seconde brosse récupère la poussière et l’envoie dans le filtre de bac à poussière.

La puissance maximale d’aspiration de 4 000 Pa, s’accompagne de quatre niveaux de puissance. Les plus gros débris peineront à être aspiré, mais globalement, le Vacuum E12 fait un travail correct. L’aspirateur de Xiaomi peut aussi laver le sol et s’accompagne de fonctionnalités bienvenues. Grâce à l’application Xiaomi Home vous pourrez planifier le lavage ou l’aspiration, régler la puissance ou surveiller le ménage en temps réel. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon sont aussi disponibles. Niveau autonomie, comptez deux heures de ménage en mode aspiration et lavage.

Le Xiaomi Robot Vacuum S12 possède un télémètre sur son dos // Source : Xiaomi

Et le modèle Vaccum S12 ?

Le Vaccum S12 possède un diamètre de 35 cm et une hauteur de 9,45 cm, et est donc un peu plus haut que le modèle précédent. La grande différence avec le E12 est la présence d’un télémètre laser sur son capot, qui lui sert à cartographier votre intérieur pour optimiser sa navigation. Les mêmes capteurs que le modèle E12 sont aussi de la partie, pour éviter les obstacles. Niveau aspiration, le S12 ne manque pas de puissance. Sa brosse centrale couplée à son système de lavage est particulièrement efficace sur sol dur. Un mode « Nettoyage professionnel » est utile pour venir à bout de la poussière incrustée.

Pour le reste, ce modèle est similaire au E12, et l’application Xiaomi Home propose les mêmes fonctionnalités. Seule l’autonomie, très légèrement supérieure, permet en théorie un peu plus de deux heures de ménage.

