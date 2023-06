Pourquoi se contenter d’un seul écran lorsqu’on peut en avoir deux ? C’est sans doute la question que s’est posée Lenovo au moment de concevoir son Yoga Book 9i.

Dire que le Yoga Book 9i n’est pas un PC portable comme les autres serait un doux euphémisme. Là où la plupart des constructeurs se contentent de relier un écran et un clavier avec une charnière, Lenovo a décidé d’innover avec un laptop constitué de deux écrans. Une configuration pour le moins originale, quasi-inédite, mais qui pourrait sembler gadget au premier abord.

Il n’en est rien. Derrière ce Yoga Book 9i se cache un concept fort. Un appareil polyvalent, dédié à la productivité, capable de se plier au moindre de vos besoins, et qui se paie en sus le luxe d’offrir un confort d’utilisation supérieur à la moyenne. Présenté lors de la dernière édition du CES (où il avait d’ailleurs intrigué la rédaction de Numerama), le Yoga Book 9i est désormais disponible dans tous les linéaires.

Yoga Book 9i : la polyvalence selon Lenovo

« Comment créer un PC moderne, pratique, capable de s’adapter aux besoins de tous les travailleurs ? »

Cette question, Lenovo se l’est sans doute posée en amont de la création du Yoga Book 9i. Sa réponse ? Un ordinateur portable constitué de deux écrans reliés par une charnière capable de pivoter à 180 degrés, et complétée par un clavier magnétique ainsi qu’un stylet. Un form factor peu usité, mais qui a pourtant fait ses preuves en matière de polyvalence et de productivité.

Cette configuration à double écran permet au Yoga Book 9i d’adopter de nombreuses formes, huit au total, qui correspondent à autant d’usages différents. De quoi apporter une réponse pratique aux problématiques posées par les turpitudes de la vie professionnelle moderne. Quel que soit votre besoin, il y a de grandes chances que la création de Lenovo puisse y répondre.

Dans sa configuration la plus simple, le Yoga Book 9i se présente comme un ordinateur portable classique. Le clavier magnétique vient se positionner sur l’écran du bas, laissant apparaître une partie de la dalle qui fait alors office de trackpad. Une seconde option est toutefois possible en installant le clavier contre la bordure basse du second écran, de manière à bénéficier d’une sorte de barre des tâches améliorée. Il est aussi possible de se passer complètement du clavier magnétique au profit d’un clavier virtuel affiché sur l’écran du bas.

À la manière de nombreux PC 2-en-1, le Yoga Book 9i dispose aussi d’un mode présentation (pour un affichage à un seul écran) et d’un mode tente. Ce dernier se révèle plus intéressant dans la mesure où il permet un affichage des deux côtés. Vous pouvez aussi décider de replier entièrement l’ordinateur afin de l’utiliser comme une tablette tactile.

Les 1 001 façons d’agencer le Yoga Book 9i. // Source : Lenovo

Comme son nom le suggère, le Yoga Book 9i peut aussi être utilisé comme un livre. Son design fin (à peine 15 mm), son poids limité (1,34 kg sur la balance) et ses bordures conçues dans cette optique procurent une prise en main confortable sur la durée. Combiné au stylet, ce mode permet d’annoter un document ou de prendre des notes en toute simplicité.

Mais, le véritable avantage de ce double écran reste sans conteste de proposer un affichage étendu. Un réel besoin pour de nombreux utilisateurs, et qui est ici traité de manière exhaustive. Le Yoga Book 9i peut adopter deux configurations différentes en double écran :

un mode vertical, parfaitement adapté à la lecture de documents et à la prise de note, mais qui fera aussi des merveilles pour les développeurs ayant besoin d’afficher des pages de code ;

un mode horizontal qui permet d’avoir les deux écrans l’un au-dessus de l’autre grâce au support pliable fourni (qui sert aussi à protéger le clavier durant le transport). De quoi profiter d’un espace de travail confortable avec un encombrement minimal.

Pourquoi se contenter d’un écran OLED quand on peut en avoir deux ?

Lorsque l’on créé un PC portable doté de deux écrans, mieux vaut assurer sur les dalles que l’on choisit d’installer. Et, de ce point de vue, Lenovo ne s’est pas moqué du monde. Son Yoga Book 9i possède deux écrans OLED tactiles de 13,3 pouces. Le constructeur a aussi choisi de troquer l’habituel format 21:9 contre un format 21:10, plus confortable, apprécié par de nombreux professionnels.

Source : Lenovo

Si la luminosité (400 cd/m2) et le taux de rafraîchissement sont assez classiques pour ce type de machines, la compatibilité avec la norme Dolby Vision HDR et la couverture à 100 % du gamut DCI-P3 sont plus intéressantes. De quoi obtenir un affichage clair, avec un rendu des couleurs fidèle, ce qui ne manquera pas de ravir les professionnels de l’image, graphistes ou vidéastes.

Une fiche technique solide pour vous accompagner au quotidien

Afin de permettre au Yoga Book 9i de remplir sa promesse de polyvalence, Lenovo a dû constituer une fiche technique à l’équilibre délicat, entre puissance et économie d’énergie. La présence de deux écrans est loin d’être anodine dans la consommation électrique de l’appareil et l’autonomie, un point à ne surtout pas négliger lorsque l’on propose un appareil nomade.

Le choix du constructeur s’est donc porté sur le Core i7-1355U, un processeur de 13e génération basse consommation (15W), idéal pour des machines de ce type (fines et orientées vers la productivité). Un processeur graphique Intel Iris Xe (pour du jeu très light), 16 Go de RAM et un stockage compris entre 512 Go et 1 To viennent compléter l’ensemble. De quoi obtenir des performances tout à fait correctes pour la productivité, mais un peu justes pour les applications graphiques les plus gourmandes.

Le Yoga Book 9i avec son stylet, son clavier magnétique et la couverture du clavier capable de se transformer en support pour les écrans. // Source : Lenovo

Pour compléter cette fiche technique, et fournir aux professionnels tous les outils dont ils pourraient avoir besoin, le Yoga Book 9i possède une webcam 1080p, trois ports Thunderbolt 4 et est compatible avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Disponible depuis le 19 juin, ce PC portable pas comme les autres est actuellement vendu 2 699 euros dans sa version 512 Go, et 2 799 euros dans sa version 1 To.

