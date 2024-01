[Deal du jour] Philips propose régulièrement ses téléviseurs dotés de la technologie Ambilight avec de bonnes promotions. C’est le cas de ce modèle 55 pouces qui s’accompagnent de la technologie Mini LED.

C’est quoi, cette promotion sur ce téléviseur Philips ?

Le téléviseur The Xtra 55PML9008/12 55 pouces de Philips est vendu 1 399 € à sa sortie l’année dernière. Il est en ce moment proposé sur Ubaldi au prix de 799 €. Pensez à sélectionner le vendeur 100 % Maison dans la partie « Plus d’offres de nos vendeurs partenaires ».

C’est quoi, ce téléviseur Philips avec Ambilight ?

Ce téléviseur de Philips possède un écran de 55 pouces, soit une diagonale classique de presque 140 cm. La particularité de ce modèle est sans conteste la présence de la technologie Ambilight, qui apporte une immersion supplémentaire et ambiance assurément votre coin TV. Grâce à des LEDs disposées autour et à l’arrière du téléviseur, le téléviseur Xtra peut projeter sur vos murs un éclairage raccord avec le contenu diffusé à l’écran. L’Ambilight, qui fonctionne aussi bien avec les films qu’avec les jeux vidéo, est un apport sympathique qui offre un peu plus d’immersion. Il a aussi la bonne idée de faire simplement office de lumière d’appoint, de la couleur et de l’intensité de votre choix, ce qui est peut-être sa meilleure fonction pour une ambiance chaleureuse.

The Xtra 55PML9008 embarque aussi la technologie Mini LED, qui propose un rétroéclairage plus précis, et des meilleurs contrastes et luminosité. Dans les faits, la dalle se rapproche un peu de la qualité de l’OLED, sans toutefois l’égaler. La résolution 4K de 3 840 × 2 160 pixels s’accompagne des normes vidéos HLG, HDR10+ Adaptative et Dolby Vision. La qualité d’image est au rendez-vous avec la possibilité d’upscaler du contenu en 4 K. La colorimétrie bien calibrée, couplée aux préréglages présents, permettent d’obtenir une image optimisée pour la plupart des contenus. Dommage que côté son, le Dolby Atmos ne se révèle qu’avec une installation annexe, comme une barre de son.

L’Ambilight en action // Source : Philips

Est-ce que ce téléviseur est une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire à moins de 800 € pour un téléviseur performant et polyvalent, et si la technologie Ambilight vous intéresse. La présence de deux ports HDMI 2.1, et d’un taux de rafraichissement de 120 HZ, permet de brancher une PlayStation 5 et Xbox Series, pour une expérience gaming satisfaisante. Les désormais classiques modes VRR, ALLM et FreeSync Premium garantissent une latence réduite, ainsi qu’un minimum de saccades et de déchirures visibles à l’écran.

Enfin, l’interface de ce téléviseur est un OS maison de Philips. Le Smart TV OS Philips s’inspire des classiques Google TV ou Android TV, et propose des menus fluides et agréables à parcourir, avec parfois quelques latences, qui n’empêchent pas la navigation d’être plaisante. Les commandes vocales sont présentes.

