[Deal du Jour] L’enceinte Bluetooth Marshall Acton II est un modèle pensé pour rester bien au chaud chez vous. Idéale pour embellir et ambiancer une pièce, elle est actuellement en promotion.

C’est quoi, la promotion sur la Marshall Acton II ?

L’enceinte Marshall Acton II est normalement vendue au prix de 269,99 €. Elle est en ce moment proposée sur le site de Boulanger au prix de 179,99 €. L’Acton II pourrait figurer en bonne place d’un guide des plus belles enceintes, à défaut d’être présente dans notre guide des meilleures enceintes Bluetooth de 2023.

C’est quoi, cette enceinte portable de Marshall ?

S’il y a bien quelque chose dans lequel Marshall excelle, c’est dans le design de ces produits. La Acton II respecte l’identité forte du fabricant, avec un look vintage qui renvoie aux baffles et amplis de la marque, d’autant plus qu’elle aborde la même forme. Le boîtier est recouvert de similicuir et d’une grille avant reconnaissable entre mille. L’enceinte est solide avec des finitions soignées. Ses dimensions de 260 × 160 × 150 mm pour un poids de 2,85 kg en font une enceinte imposante, loin des modèles nomades, mais qui reste un bel objet facile à caser dans une pièce.

L’Acton II est simple à utiliser, avec un panneau de contrôle sur le dessus pour gérer le volume, la lecture des pistes, régler les basses et les aigus, ou encore activer et désactiver les micros embarqués. Le tout se fait via des boutons parfaitement intégrés et très plaisants à manipuler. Une prise 3.5 mm est présente sur le dessus, pour y brancher un casque. L’enceinte se connecte en Bluetooth 5.0 aux appareils compatibles avec les codecs AAC et SBC, et permet une portée de 10 mètres. Notez que la Acton II ne dispose pas de batterie, et doit donc se brancher sur une prise murale pour fonctionner.

Les boutons sur le dessus de la Acton II de Marshall // Source : Marshall

Cette enceinte de Marshall est-elle une bonne affaire ?

Moins de 180 €, c’est un excellent prix pour un bel objet, et une très bonne enceinte pour votre intérieur. Niveau audio, le son stéréo est assuré par un woofer équipé d’un amplificateur de 30W, et deux tweeters équipés d’amplificateurs de 15W. Le son est particulièrement puissant, avec des basses qui peuvent toutefois étouffer l’ensemble. Les médiums et les aigus sont dans l’ensemble bien équilibrés, mais peuvent manquer de précisions sur certaines pistes. Heureusement, les boutons de réglages et l’égaliseur, disponible dans l’application Marshall dédiée, permettent d’harmoniser l’ensemble.

La Acton II peut aussi s’utiliser comme haut-parleur pour votre téléviseur, via un câble 3,5 mm, si votre téléviseur dispose d’une sortie audio appropriée. Même si le son est impeccable pour la musique, l’enceinte de Marshall est moins efficace pour amplifier le son de votre téléviseur.

