Après un premier essai en juin, auquel Numerama a pu participer, et un autre en comité restreint en novembre, Apple a invité des médias en décembre pour essayer le casque Vision Pro et ses fonctions liées à la photo et à la vidéo. Le lancement « début 2024 » pourrait intervenir plus tôt qu’annoncé.

L’Apple Vision Pro sera-t-il lancé en janvier 2024 ? Cette théorie semblait improbable il y a quelques semaines, mais de récents éléments laissent penser qu’Apple s’approche de la commercialisation de son tout premier ordinateur spatial.

S’il n’existe toujours pas de vraie photo montrant une personne qui porte le casque sur sa tête (personne n’a eu le droit d’être filmé avec), Apple commence à diversifier les démonstrations. Le 14 décembre, CNET, TechRadar, Tom’s Guide, Cool Hunting et Inverse ont publié de nouvelles prises en main de l’appareil, après avoir été invités par Apple à essayer le Vision Pro et ses vidéos spatiales. L’équipe de Marques Brownlee était aussi sur place, même s’il n’a pas publié de vidéo au moment de la publication de cet article.

Une troisième session de test du casque

C’est la troisième fois qu’Apple invite la presse à tester le Vision Pro. Depuis l’annonce du casque à la WWDC 2022, la marque a organisé trois sessions :

La première juste après la conférence, en juin. Numerama avait pu essayer l’Apple Vision Pro pendant 30 minutes, pour tester toutes ses applications. Plusieurs dizaines de journalistes et créateurs de contenus avaient aussi eu cette opportunité.

Une deuxième en novembre, avec le Wall Street Journal, CNET, Cool Hunting et Daring Fireball. Apple avait organisé une session démo à New York pour faire expérimenter les vidéos spatiales.

Une troisième en décembre, en élargissant la liste des invités, cette fois-ci avec des photos/vidéos directement prises par les journalistes.

L’organisation de deux événements à quelques semaines d’intervalle laisse penser qu’Apple est assez proche du lancement du Vision Pro pour accélérer les démonstrations. Fidèle à ses habitudes, la marque a choisi des médias à qui elle souhaite montrer l’évolution du produit, jusqu’à sa commercialisation début 2024. Ce sont évidemment les États-Unis qui sont sa priorité, puisque le produit ne sera lancé que là-bas dans un premier temps.

Que disent les journalistes américains ? Tous ont été surpris de pouvoir consulter des photos/vidéos de leurs familles en 3D, ce qui n’était jamais arrivé dans leurs vies auparavant. Un consensus semble se faire sur le fait que ce nouveau type de souvenirs a plus du sens que ce qu’ils pensaient initialement. Dans notre premier essai en juin, nous disions être sceptiques sur la fonctionnalité d’enregistrement 3D, alors que le reste était beaucoup plus convaincant. Les médias américains disent aussi avoir essayé AirDrop sur le casque pour la première fois, qui permet de transférer du contenu d’un iPhone au Vision Pro, et qui fonctionne très bien. Un vrai avantage par rapport aux casques VR concurrents, souvent coupés de tout.

Le Vision Pro en janvier, février ou mars ?

Si la communication encore très encadrée d’Apple n’a rien de surprenant, l’organisation d’un troisième événement en décembre, quelques semaines après avoir montré le casque, peut laisser supposer que le produit est pratiquement finalisé. En test chez des dizaines de développeurs du monde entier, le Vision Pro s’approche sans doute de la commercialisation.

Dans un article publié sur Bloomberg, le journaliste Mark Gurman dit qu’Apple commencera à former les employés de ses Apple Store mi-janvier. Les essais du casque seront sur rendez-vous, ce qui devrait permettre de ne pas avoir à former l’ensemble du personnel. Tous ces éléments, en plus du troisième essai à la presse, l’amènent à penser que le lancement pourrait intervenir plus rapidement qu’espéré.

Le tweet de Mark Gurman. // Source : X

Reste à savoir quelle méthode sera employée par Apple. Si un lancement en mars a longtemps été supposé, la marque pourrait décider d’aller plus vite, en communiquant sur le produit dans les toutes prochaines semaines. La présence de personnalités comme Marques Brownlee laisse supposer qu’il sera bientôt possible de montrer des images du Vision Pro porté sur une tête, puisque l’inviter n’aurait aucun sens sinon (autrement que pour lui faire suivre l’avancement du développement, ce qu’Apple aime faire).

Dans les prochaines semaines, sans doute juste après Noël, Apple devrait accélérer sa communication autour du Vision Pro. YouTube pourrait lui servir de relai, même si la marque pourrait aussi organiser son propre événement (elle l’avait fait pour l’iPhone, mais pas pour l’iPad). Une seule chose est sûre : l’Apple Vision Pro sera une des attractions principales de la tech début 2024.

