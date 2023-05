Numerama lance Artificielles, sa newsletter sur l’intelligence artificielle pour vous informer de l’effervescence autour d’un sujet brûlant, allant de ChatGPT et Google Bard à Midjourney en passant par la multitude d’outils plus ou moins sous les projecteurs. Le twist ? Ce nouveau projet est conçu par intelligence artificielle et vérifié par Numerama.

Numerama, référence en matière de technologie et de culture numérique, s’associe avec l’intelligence artificielle pour vous offrir une expérience inédite : Artificielles. Cette newsletter gratuite, unique en son genre, vous tiendra informés et informées des dernières actualités, innovations et tendances en matière d’intelligence artificielle et de leurs nouveaux usages. Conçue pour les passionnés de technologie comme pour les simples curieux, Artificielles vous permettra d’explorer en profondeur le monde fascinant et en évolution rapide des IA.

Plusieurs fois par semaine, vous découvrirez des articles exclusifs, des interviews d’experts, des analyses approfondies et des actualités sur les développements les plus récents et les plus prometteurs dans le domaine des IA.

Artificielles, une newsletter écrite en collaboration avec des IA

Pour associer le fond à la forme, l’une des particularités d’Artificielles réside dans son processus de création. Rédigée par ChatGPT (modèle GPT-4), l’une des IA génératives les plus avancées de notre époque, cette newsletter vous propose chaque jour un condensé de l’actualité, renvoyant vers les articles de la rédaction. Comme nous croyons en la collaboration entre les humains et les machines, nous ajoutons notre patte au projet : l’équipe de Numerama vérifie minutieusement chaque édition pour garantir la fiabilité des informations et vous offrir une expérience de lecture plaisante.

Pour ne pas faire les choses à moitié, le design d’Artificielles est également le fruit d’une collaboration entre humains et IA. Son logo a été généré par Midjourney, plateforme spécialisée dans la création graphique assistée par intelligence artificielle, puis personnalisé par Dall-E, une autre IA talentueuse en matière d’art numérique, particulièrement lorsqu’il s’agit d’étendre des formats.

Pour finir, notre designeuse Claire Braikeh a peaufiné le tout en raffinant une police d’écriture issue d’un générateur.

Le prompt original a créé une idée de logo autour des couleurs // Source : Numerama et Midjourney

Un second prompt, à partir de l’image initiale, a créé des visuels plus abstraits // Source : Numerama et Midjourney

Dall-e est plus compétent pour compléter des images. Il a su créer une bannière à partir du design original. // Source : Dall-e avec Numerama

Chaque fois que nous en avons eu l’occasion, nous avons mis les IA génératives à contribution pour créer Artificielles. Même une partie de ce texte de présentation a été écrit à partir d’un prompt soumis à GPT-4 pour annoncer la nouvelle newsletter. Il a été corrigé, amplifié, vérifié et amélioré par Numerama, car notre exploration de l’IA nous a bien montré une chose : elle sait nous assister si nous assumons la responsabilité de ce que nous produisons et élevons nos productions aux standards qu’attendent nos lectrices et nos lecteurs.





