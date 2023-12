[Deal du jour] Comme souvent, NordVPN propose des réductions sur l’ensemble de ses abonnements, ainsi que trois mois offerts. Cette fois-ci, la promotion s’accompagne aussi de cartes-cadeaux à utiliser sur Amazon.

C’est quoi, ces promotions de NordVPN ?

NordVPN propose différentes réductions sur ses abonnements. L’abonnement de deux ans à la formule Essentiel est au prix de 2,99 € par mois, ou 80,73 € pour les deux premières années, au lieu de 223,83 €. Une carte-cadeau de 10 € à Amazon est offerte avec cet abonnement.

L’abonnement Avancé de deux ans, avec NordPass, est au prix de 3,99 € par mois, ou 107,73 pour deux ans, au lieu de 285,66 €. Vous recevrez une carte-cadeau de 20 € à Amazon si vous souscrivez à cet abonnement.

Enfin, l’abonnement à la formule Premium, avec NordPass et NordLocker, est en ce moment au prix de 4,99 € par mois, ou 134,73 pour deux ans, au lieu de 447,39 € habituellement. Une carte-cadeau de 30 € à Amazon est offerte avec cet abonnement.

Notez que trois mois sont offerts pour toute souscription à n’importe lequel de ces abonnements. Passé les deux premières années, ils reviennent à leur prix normal, mais vous pourrez les résilier.

Découvrez ce que vous proposent les autres fournisseurs de VPN, dans notre guide des meilleurs VPN sur le marché.

C’est quoi, ces abonnements à NordVPN ?

Un VPN, ou réseau privé virtuel, sert à masquer votre adresse IP, et à sécuriser votre connexion internet. Fort d’une campagne marketing massive, NordVPN est l’un des fournisseurs les plus connus, mais aussi l’un des meilleurs. Ses serveurs VPN sont en effet fiables et rapides, et passent par le protocole NordLynx. Vos données personnelles sont efficacement protégées, et votre vitesse de connexion est, en théorie, sensiblement améliorée.

NordVPN offre d’excellents débits et un ping (temps de réponse d’un ordinateur) rapide. Il est idéal pour le streaming de vidéo et le téléchargement en P2P, et convient pour la plupart des utilisations. Bien que son interface austère soit peu attirante, la navigation est simple et instinctive. Vous aurez accès à une carte du monde avec les pays auxquels vous pouvez vous connecter. Pas moins de 60 pays avec plus de 5 000 serveurs sont disponibles.

L’interface de NordVPN à le mérite d’être simple et épurée // Source : NordVPN

Ces abonnements sont-ils une bonne affaire à ce prix ?

Si vous avez besoin d’un VPN, c’est le bon moment, surtout avec les trois mois offerts et les cartes-cadeaux Amazon à l’approche des fêtes. NordVPN est un excellent service, notamment avec NordPass et NordLocker inclus avec les abonnements Avancé et Essentiel. Le premier est un gestionnaire de mots de passe sécurisé pour gérer vos mots de passe ou vos cartes bancaires. NordLocker est un service Cloud sécurisé pour vos données. Il comprend un coffre-fort virtuel de 1 To, protégé par un mot de passe et stocké sur un serveur distant.

Enfin, NordVPN est accessible sur PC, mais aussi sur la plupart des appareils Android, macOS, iOS.

Pour aller plus loin avec les VPN

👉 Voici les critères pour bien choisir son VPN

👉 On a testé NordVPN, voici ce qu’il vaut

Votre VPN préféré n'est pas celui que vous croyez Comparateur VPN — Notre sélection des meilleurs VPN en 2023 Retrouvez notre comparateur pour choisir le meilleur VPN

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.