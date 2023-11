[Deal du jour] Le moniteur incurvé Alienware 34 de Dell est un écran OLED pour PC, parfait pour vos sessions de jeux vidéo. Il est en ce moment plus abordable, grâce à une réduction de -20 %.

C’est quoi, la promotion sur cet écran gaming de Dell ?

L’écran gaming incurvé QD-OLED Alienware 34 (AW3423DWF) de Dell est normalement vendu 1 076 € sur le site de Dell. Il est en ce moment proposé avec une réduction de -20 %, et voit son prix passer à 860,05 €.

C’est quoi, cet écran pour le gaming de Dell ?

Le moniteur Alienware 34 QD-OLED est un écran incurvé d’une taille de 34 pouces, soit une diagonale de 86 cm. En dehors d’un design classique, l’écran possède un socle plutôt imposant, qui nécessite une place conséquente sur votre bureau. Une fois le bon emplacement trouvé, sa courbure de 1800R et son format de 21:9 apportent une immersion appréciable. Pour plus de confort, l’écran est pivotable jusqu’à 20 degrés sur la droite et sur la gauche, s’incline de -5 à + 20 degrés, et s’ajuste en hauteur sur 11 cm.

La dalle offre une définition UWQHD de 3 440 x 1 440 pixels, et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. La luminosité, en théorie jusqu’à 1 000 cd/m², peut sembler un peu faible en pleine journée, dans une pièce trop lumineuse. Le contraste quasi infini permet cependant des noirs parfaits, et l’écran procure une très belle image, surtout grâce au mode « HDR Peak 1000 » qui élève la luminosité. La dalle se prête bien à regarder des films et séries, qui plus est dans un format cinéma. Pour les jeux vidéo, le rendu est bluffant, avec un très bon niveau de détails et des couleurs riches.

L’écran Alienware 34 est grand, et prend pas mal de place. // Source : Dell

Est-ce que ce moniteur de Dell est une bonne affaire à -20 % ?

C’est une très bonne affaire pour un écran polyvalent, de qualité, idéal pour le jeu. La fluidité est au rendez-vous et le temps de réponse de 0,1 ms garantit des mouvements fluides. Le Alienware 34 est de plus compatible avec AMD FreeSync Pro, pour optimiser sa réactivité et éviter les saccades ou les effets de déchirements de l’image. La prise en charge des jeux compatibles HDR est aussi possible. Notez que pour les joueuses et les joueurs couche tard, la technologie Comfort View Plus limite l’émission de lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire, sans affecter la précision colorimétrique.

Enfin, le moniteur de Dell embarque un port HDMI 2.0, deux ports DisplayPort 1.4, quatre ports USB, un port casque et un port de sortie audio.

