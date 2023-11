Connaissez-vous Eurêkoi, ce service public gratuit qui répond à toutes vos questions ? Des plus complexes aux plus insolites, les bibliothécaires derrière le service tentent d’y répondre les plus précisément possible. Nous l’avons testé et le bilan est étonnant.

Avec des outils aussi puissants que Google ou ChatGPT, toutes les réponses à vos questions semblent trouvées en un rien de temps. Mais ces réponses sont-elles toujours à la hauteur de vos attentes ? Malgré toutes les avancées récentes, aucun outil n’est encore capable de comprendre toutes les subtilités d’une requête et de construire une synthèse claire et surtout documentée.

Plus précises et plus fiables qu’un algorithme, les équipes d’Eurêkoi répondent gratuitement et en à peine 72 heures à toutes vos interrogations, des plus loufoques aux plus complexes, dans des domaines variés comme les sciences, l’histoire, l’économie ou encore la littérature. Comment ? Grâce à une vaste escouade de bibliothécaires expérimentés. Nous les avons mis au défi et le résultat est surprenant.

Chez Eurêkoi, pas de robot, mais de vrais bibliothécaires

Lancé sous le nom de Bibliosésame en 2006 puis rebaptisé Eurêkoi en 2015, ce service public est aussi étonnant que pratique. Chaque jour, 600 bibliothécaires formés à la recherche documentaire répondent aux questions des internautes en fournissant une série de références et de ressources variées (articles, ouvrages, contenus audio et vidéo). Aucun sujet ne les effraie, pas même les plus techniques. Les seules limites : ils ne traitent pas de médecine ou de questions précises de droit. Ils ne sont ni médecin, ni avocat.

Un service rapide, efficace et totalement personnalisé // Source : Eurêkoi

Ces experts de la recherche documentaire ne se contentent pas d’agréger les premiers résultats fournis par Google. Ils parcourent des ressources bien plus spécifiques comme des revues papier, des bases de données électroniques (parfois sous abonnement), ou encore des agrégateurs de presse.

En complément, leurs connaissances pointues des portails d’information, mais aussi des plateformes d’archives ouvertes diffusant des articles scientifiques, leur permettent de croiser les résultats de leurs recherches et d’affiner d’autant plus leurs recommandations bibliographiques.

Dans un délai maximal de 72 heures ouvrées, leur réponse est envoyée directement par email et comprend une réponse synthétique accompagnée des sources documentaires jugées les plus pertinentes en la matière.

Eurêkoi est aussi de très bon conseil en matière de livres et de films. Donnez aux bibliothécaires des exemples de contenus que vous avez adorés, et découvrez les pépites qu’ils ont dénichées spécialement pour vous. Contrairement à Google, ils ne se limitent pas aux sorties les plus récentes et les plus populaires, mais s’adaptent vraiment à vos goûts.

Nous avons testé pour vous Eurêkoi : le bilan est sans appel

Afin de bien appréhender les plus-values d’un tel service, nous avons décidé de le mettre à l’épreuve avec trois questions. Chose promise, chose due, la réponse est arrivée directement dans notre boîte email et la surprise fut de taille.

Toutes vos questions méritent une réponse // Source : Eurêkoi

Les bibliothécaires ont réalisé un remarquable travail de fond, étayé et enrichi de sources variées et surtout très qualitatives. Voici comment ils ont abordé chacune de nos questions.

Le streaming a-t-il tué le cinéma ?

Difficile d’apporter une réponse ferme et rapide tant cette question est vaste. Pour poser les premières pierres de leur réflexion, les bibliothécaires se sont appuyés sur des données chiffrées. Ils ont alors mis la main sur des études officielles, menées par le CNC, l’IFOP et Xerfi et ont ainsi pu mettre en lumière les premières tendances.

Le cinéma résistera-t-il face aux services de vidéos en streaming ? // Source : Félix Mooneeram via Unsplash

Sans surprise, les services de vidéo à la demande (SVOD) rencontrent un succès grandissant, tandis que les salles obscures seraient de plus en plus délaissées.

Mais gare aux conclusions trop rapides ! Les bibliothécaires l’ont bien compris, la question s’avère plus complexe qu’elle n’y paraît. C’est pourquoi, ils ont tenté de comprendre pourquoi les comportements des spectateurs ont évolué et quelles sont les forces, ainsi que les faiblesses respectives du streaming et du cinéma. Rentrent alors en jeu des critères d’accessibilité, de confort, d’immersion, de sociabilisation, soit des éléments finalement très personnels et qui peuvent évoluer dans le temps.

Décidées à approfondir encore plus la question, les équipes d’Eurêkoi ont pris appui sur des textes de loi, des articles, des interviews vidéos et même des essais pour nous apporter le meilleur éclairage possible. Elles se sont alors concentrées sur les raisons qui expliquent la cohabitation actuelle entre le streaming et le cinéma afin de déterminer si finalement ces deux secteurs se concurrencent ou se soutiennent mutuellement. Un bel exposé, bien développé et hautement sourcé, qui fera le bonheur des plus curieux comme des étudiants à la recherche d’informations spécifiques.

Entre 60 % et 80 % de la biomasse des insectes a disparu ces dernières décennies : qu’est-ce que ça implique pour notre avenir ?

Après la culture, place à la science. Nous les avons mis face à une question pointue, qui requiert des compétences spécifiques. Pour y répondre, les bibliothécaires ont opté pour une approche académique. Ils commencent par vérifier l’hypothèse selon laquelle la biomasse des insectes a effectivement chuté, et tente d’estimer dans quelles mesures, études empiriques à l’appui.

Les abeilles disparaissent, quel impact sur la biodiversité ? // Source : Dmitry Grigoriev via Unsplash

Pour aller plus loin et identifier les principales causes de ce déclin, les experts multiplient les rapports de recherche et les revues scientifiques. Mais là encore, ils ne se contentent pas de synthétiser les premières lectures sur lesquelles elles tombent. Après avoir multiplié les sources, ils nous alertent sur la difficulté de mesurer réellement « l’ampleur du phénomène » et relayent les questionnements de plusieurs chercheurs reconnus dans le secteur.

Mais ces premières difficultés ne les arrêtent pas. L’équipe d’Eurêkoi continue de creuser la question et se donne pour objectif d’appréhender les causes de cette disparition massive d’insectes. Culture intensive, pesticides, réchauffement climatique, urbanisation, tout est passé en revue, cette fois-ci à l’appui de livres, de podcasts, de webzines spécialisés et même de film documentaire.

Mais alors, quel impact ces évolutions auront-elles à terme sur l’Homme, l’agriculture et la biodiversité ? Pour y répondre, les bibliothécaires donnent la parole à des académiciens, au Ministère de la transition écologique. Mais pour autant, aucun cliché et aucun point de vue personnel ne transparaît dans cette synthèse, qui s’achève sur de belles réflexions quant aux solutions possibles pour ralentir ce phénomène, ainsi que sur un rappel des politiques déjà en place en France.

Je veux maîtriser l’anglais en un mois maximum, quelle méthode et quels ouvrages me conseillez-vous ?

Voilà une problématique que de nombreuses personnes désireuses de maîtriser l’anglais se posent. Non sans humour, les bibliothécaires en charge de la demande rappellent que les miracles n’existent pas : « on rêve tous de l’apprentissage la nuit par électrodes, ça paraît pour le moins ambitieux sinon irréaliste ». Ils alertent d’ailleurs sur les promesses faites en ce sens par certains organismes de formation.

1 mois pour devenir bilingue en anglais : c’est impossible ! Mais voici les meilleures méthodes pour y parvenir rapidement // Source : Estee Janssens via Unsplash

Pour autant, à travers cet exposé, ils tentent d’apporter une solution pragmatique pour apprendre l’anglais en un minimum de temps. Et la démarche dépend étroitement de votre objectif. La méthode d’apprentissage et le temps requis ne seront effectivement pas les mêmes si vous devez parler la langue de Shakespeare à des fins professionnelles ou personnelles.

Les experts d’Eurêkoi passent différentes situations en revue et proposent des ouvrages pour chaque profil, des plus novices aux plus expérimentés.

Formations en présentiel ou en ligne, applications mobiles, cahiers d’exercices, livres de poche, vidéos YouTube : il y en a pour tous les goûts et tous les besoins, que vous recherchiez des sessions quotidiennes de quelques minutes ou des programmes intensifs.

Et pour améliorer à la fois son oreille et sa diction, les bibliothécaires listent quelques chaînes de TV, des stations de radio, ainsi que des podcasts à thème. Parfait pour se perfectionner tout en se divertissant.

Et vous, quelle question vous brûle les lèvres ? Grâce à son équipe formée à la recherche documentaire, Eurêkoi a tous les atouts pour nourrir votre curiosité. Car si internet regorge d’informations (plus ou moins qualitatives), trouver celles qui sont les plus pertinentes et avoir de bonnes ressources nécessite des compétences techniques particulières. C’est un vrai travail de bibliothécaires.

D’ailleurs, Eurêkoi met régulièrement à jour son site internet, afin de l’enrichir des questions les plus susceptibles d’intéresser un large public, telles que : Qui a inventé les échecs ? Pourquoi ne pas envoyer les déchets radioactifs sur le soleil ? Combien de mots la langue française comprend-elle ? Vos plus grandes interrogations ont donc peut-être déjà été traitées et publiées sur le site d’Eurêkoi. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez les soumettre en quelques clics, gratuitement, et sans inscription préalable.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.