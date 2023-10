[Deal du jour] NordVPN propose déjà une offre estampillée Black Friday. Ces réductions portent sur l’ensemble des abonnements, et s’accompagnent de trois mois gratuits.

C’est quoi, ces promotions de NordVPN ?

À l’occasion du Black Friday, qui n’arrive que dans quelques semaines, NordVPN propose différentes réductions sur ses abonnements. L’abonnement Essentiel de deux ans est au prix de 2,99 € par mois, ou 80,73 € pour les deux premières années, au lieu de 223,83 €.

L’abonnement Avancé de deux ans, qui comprend NordPass, est au prix de 3,99 € par mois, ou 107,73 pour deux ans, au lieu de 285,66 €.

Enfin, l’abonnement Premium, avec NordPass et NordLocker, est proposé au prix de 4,99 € par mois, ou 134,73 pour deux ans, au lieu de 447,39 € habituellement. Notez que trois mois sont offerts pour toute souscription. Passé les deux premières années, ces abonnements reviennent à leur prix normal, mais vous pourrez les résilier.

C’est quoi, ces abonnements à NordVPN ?

Un VPN, ou réseau privé virtuel, masque votre adresse IP, et sécurise votre connexion internet lorsque vous surfez sur le web. NordVPN se connecte à des serveurs VPN fiables et rapides, via le protocole NordLynx. Il protège ainsi vos données personnelles et améliore en théorie votre vitesse de connexion.

Niveau performances, NordVPN offre en effet d’excellents débits et un ping (temps de réponse d’un ordinateur) rapide. Il convient pour toutes les utilisations, streaming de vidéo et téléchargement en P2P compris. Les offres Avancé et Essentiel rajoutent NordPass et NordLocker. Le premier est un gestionnaire de mots de passe sécurisé, pour gérer vos mots de passe, vos cartes bancaires et vos informations personnelles. NordLocker est un service Cloud sécurisé pour vos données, avec un coffre-fort virtuel de 1 To, protégé par mot de passe et stocké sur un serveur distant.

L’interface sobre mais pratique de NordVPN // Source : Frandroid

Ces abonnements sont-ils une bonne affaire à ce prix ?

C’est une bonne affaire si vous souhaitez vous procurer un réseau privé virtuel efficace qui offre plus qu’une simple fonction de VPN. NordVPN a tout pour être un excellent service, dommage que son interface soit si peu attirante. Heureusement qu’elle est simple et instinctive, avec une carte du monde qui affiche les pays auxquels vous pouvez vous connecter. NordVPN met à votre disposition une soixantaine de pays 60, et plus de 5 000 serveurs.

NordVPN est accessible sur PC, mais aussi sur la plupart des appareils Android, macOS, iOS, et même certaines Smart TV.

