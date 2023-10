[Deal du jour] Philips propose de nombreux téléviseurs classiques, ainsi qu’une gamme moins ordinaire, doté de la technologie Ambilight. Ce modèle 65 pouces, qui en est équipé, est en ce moment en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur ce téléviseur de Philips ?

Le téléviseur 65PUS8108 de Philips est un modèle 65 pouces, habituellement vendu 849 €. Il est en ce moment proposé sur Rue du commerce au prix de 649 €. Notez que les frais de livraison s’élèvent à 34,99 €.

C’est quoi, ce téléviseur avec Ambilight ?

Le téléviseur 65PUS8108 de Philips possède un écran de 65 pouces, soit une diagonale de 164 cm. Un très grand écran donc, qui nécessite beaucoup de place et de recul. Sa dalle LED offre une définition 4K de 3 840 x 2 160 pixels et est compatible HDR10+ et Dolby Vision. Bien que l’image ne soit pas au niveau de l’OLED, elle profite d’une très bonne luminosité et d’une colorimétrie bien calibrée, qui offrent un bon niveau de détails. Le contraste est un peu en dessous, mais les modes Dolby Vision et HDR10+, de concert avec le préréglage Cinéma, rattrapent l’ensemble.

La technologie Ambilight apporte une immersion supplémentaire, grâce à un jeu de LEDs disposées à l’arrière du téléviseur. L’éclairage projeté sur les murs est raccord avec le contenu que vous regardez, et l’image est comme amplifiée par le halo de lumière. L’effet fonctionne avec les films et séries, et les jeux vidéo. Mais c’est surtout avec ces derniers qu’il impressionne le plus. Pendant un film, vous aurez tendance à vite oublier, voir carrément être dérangé par la lumière qui change en permanence. Heureusement, l’Ambilight peut servir de lumière d’appoint, de la couleur de votre choix, à la manière des ampoules connectées Hue, transformant alors votre coin TV en un endroit cosy, idéal pour regarder ses séries d’automne sous un plaid.

L’Ambilight peut aussi projeté une lumière d’appoint, ou simplement être désactivé // Source : Philips

Est-ce que ce téléviseur est une bonne affaire en promo ?

C’est une bonne affaire si vous avez la place pour caler un si grand écran, et que l’Ambilight vous donne envie. Les joueuses et les joueurs pourront brancher leur PlayStation 5 et Xbox Series, malgré l’absence de port HDMI 2.1 et le taux de rafraichissement limité à 60 HZ. Si vous cherchez avant tout un téléviseur pour jouer, il faudra vous orienter sur des modèles plus onéreux, doté de ports HDMI 2.1 et d’une fréquence de balayage de 120HZ. Rassurez-vous, vos consoles de salon tourneront tout de même parfaitement bien avec ce 65PUS8108.

Niveau audio, les haut-parleurs offrent un son honnête, mais qui souffre d’un manque de puissance et de précision. Une bonne installation sonore, comme une barre de son, ne sera pas de trop. Enfin, ce téléviseur Philips est doté de l’interface Android TV, avec des menus fluides et faciles à parcourir. Il est compatible avec l’Assistant vocal Alexa d’Amazon, pour se contrôler à la voix.

