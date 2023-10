Hérité de la télévision, le format 16:9 n’est pas le plus adapté à la bureautique sur PC. Voilà pourquoi les nouveaux PC ThinkPad passent au 16:10.

La mythique gamme ThinkPad existe depuis maintenant plus de 30 ans, et elle ne cesse d’évoluer pour améliorer la productivité de ses habitués. Comme le prouve son passage récent à un format d’écran 16:10, plus adapté aux tâches de bureautique.

Deux modèles de 16 pouces héritent de ce format, et sont disponibles à l’achat sur le site de Lenovo :

Un écran 16:10, qu’est-ce que ça change ?

C’est désormais une tradition : presque tous les ordinateurs portables sont proposés avec un écran 16:9. Un format historique, hérité du téléviseur, et d’abord pensé pour consommer des programmes vidéo. Cette proportion d’image n’a jamais été pensée pour la productivité.

Ce n’est que très récemment que les constructeurs ont initié un changement du format des écrans de PC. Certaines marques, comme Lenovo et son ThinkPad, proposent à présent des dalles 16:10. La largeur ne change pas, tandis que l’espace d’affichage est plus généreux sur la hauteur, de 120 pixels précisément.

Cette petite différence est très utile dès lors que vous utilisez votre ordinateur pour naviguer sur internet, parcourir des tableurs, rédiger du texte, etc. Un plus grand nombre d’informations est affiché à l’écran, visible en un coup d’œil, sans avoir besoin de scroller.

Pour les vidéos, généralement en 16:9, la surface d’affichage est la même. Les bandes noires horizontales seront simplement plus épaisses.

ThinkPad E16 Gen 1 : un classique revisité

Le ThinkPad E16 Gen 1 hérite du look emblématique de la série : un design intemporel avec un châssis noir graphite, et l’iconique trackpoint rouge situé dans le clavier. Mais ne vous fiez pas aux apparences, il ne s’agit pas nécessairement d’un ordinateur destiné aux services IT des entreprises.

Le ThinkPad E16 Gen 1 // Source : Lenovo

Avec son grand écran de 16 pouces, son généreux trackpad et sa riche connectique, il s’agit d’un excellent PC destiné aux travailleurs nomades et aux étudiants. Sur les bords de l’appareil, on trouve un port USB-C (Thunderbolt 4), 2 ports USB-A, un port HDMI 2.1 et même un port Ethernet.

Disponibles à partir de 908 euros seulement, les modèles de Lenovo vous permettent de choisir parmi une multitude de configurations différentes, allant de l’Intel Core i3 à l’i7. La définition de l’écran s’étale du 1920 × 1200 pixels au 2 560 × 1 600 pixels, tandis que le stockage SSD est compris entre 256 Go et 1 To. Lenovo vous fournit l’écrin, et c’est à vous de le personnaliser selon vos besoins.

ThinkBook 16 Gen 6 : l’ultrabook sauce ThinkPad

Un ultrabook ultra-large, voici la proposition de Lenovo avec son ThinkBook 16 Gen 6. Ce PC portable est, lui aussi, équipé d’un grand écran de 16 pouces au format 16:10 idéal pour la bureautique. Reste que son châssis ne mesure que 17,5 millimètres de hauteur, pour un poids d’environ 1,7 kilo, facilitant ainsi sa mobilité.

Malgré un design « nouvelle génération », le ThinkBook conserve l’ADN de la gamme : la fiabilité et la sécurité. Les ThinkBook peuvent être équipés (selon les versions) d’un capteur d’empreintes digitales, d’une caméra infrarouge et d’une puce dédiée au chiffrement des données stockées. Le tout logé dans une coque solide conçue pour résister aux conditions extrêmes.

Le ThinkBook 16 // Source : Lenovo

Enfin, le grand format du ThinkBook 16 lui permet d’être utilisé de manière optimale en déplacement. Le clavier occupe un large espace, pour profiter de touches de grandes tailles, tandis que le trackpad élargi vous permet de vous passer d’une souris. La connectique est aussi extrêmement généreuse : USB-A (x2), USB-C (x2), HDMI 2.1, lecteurs de cartes mémoires, port jack et RJ-45… Tout le nécessaire pour ne pas avoir à emporter un hub avec un soi.

Les Lenovo ThinkBook 16 Gen 6 équipés de processeurs AMD Ryzen 5 ou Ryzen 7 sont disponibles à partir 919 euros.

