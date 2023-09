[Deal du jour] JBL possède une grande gamme d’enceintes nomades, dont cette série Charge 4. Puissante et robuste, elle convient parfaitement pour une utilisation en extérieur, d’autant plus qu’elle possède une bonne autonomie. Elle est en ce moment presque à moitié prix.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte portable JBL ?

La JBL Charge 4 est vendu 199,99 € à sa sortie, et depuis, régulièrement trouvable autour de 160 € sur divers sites revendeurs. Elle est ce moment proposée sur Boulanger au prix de 89,99 €.

C’est quoi, cette enceinte nomade de JBL ?

La Charge 4 n’est pas la dernière version de la série. Sortie en 2018, cette enceinte nomade n’en reste pas moins toujours une valeur sûre et un appareil de qualité. L’enceinte est ergonomique et ses dimensions de 220 × 95 × 93 mm sont idéales. Son poids de 965 g en fait tout de même un objet lourd, pas forcément utile à déplacer si vous n’avez pas de sac avec vous. Son revêtement fait de caoutchouc et de plastique dur, ainsi que d’un tissu résistant, la protège des chocs et des chutes. Les finitions sont de plus excellentes et sa certification IPx7 la rend résistante aux éclaboussures et à une immersion dans l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur, pendant 30 minutes.

Les boutons présents sur la surface servent à contrôler la lecture, à naviguer entre les pistes et à changer le volume. Des commandes basiques, mais suffisantes. La Charge 4 s’appaire facilement en Bluetooth, à un ou deux appareils grâce à la fonction JBL Connect+. Vous pourrez même connecter jusqu’à plusieurs enceintes ensemble, pour obtenir une meilleure puissance sonore. Pratique, la Charge 4 dispose aussi d’un port USB pour pouvoir recharger un smartphone ou un petit périphérique, au détriment de son autonomie. Le niveau de batterie est indiqué par des LED.

Est-ce que la Charge 4 est une bonne affaire à ce prix ?

Le modèle Charge 5 est vendu 199,99 € sur le site officiel de la marque. Moins de 90 € pour la Charge 4, une enceinte certes moins récente, mais toujours aussi performante, c’est une très bonne affaire. Niveau son, JBL mise beaucoup sur les basses, qui sont très présentes, mais heureusement bien équilibrées. Les médiums et les aigus sont quant à eux un peu plus saturés, surtout avec le volume élevé. Cela ne gâche en rien l’audio, mais certaines pistes seront moins agréables à l’écoute. Les timbres de voix sont précis et l’ensemble est plus que correct pour une enceinte portable, qui servira principalement en extérieur.

La Charge 4 possède une grande autonomie d’environ 20 h, en fonction du niveau sonore, et de l’éventuelle recharge d’un appareil externe. La connectique se compose d’un port USB de lecture, pour lire le contenu audio d’une clé USB, et d’un port USB pour recharger un appareil externe.

