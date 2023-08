[Deal du Jour] Prixtel est un opérateur virtuel qui propose des forfaits 4G et 5G à des prix vraiment bas. Ces forfaits s’adaptent chaque mois à votre consommation. Absent de l’offre de Prixtel pendant un moment, le forfait Le Petit revient avec 5 Go de data pour moins de 5 € par mois.

C’est quoi, les forfaits Prixtel ?

Prixtel propose plusieurs forfaits flexibles 4G et 5G sans engagement, dont le forfait Le Petit, avec 5 Go de données, à partir de 4,99 € par mois, et jusqu’à 15 Go de données pour 9,99 € par mois.

Le forfait Le Grand commence lui au prix de 9,99 € par mois, pour 100 Go de données 4G, tandis que le forfait Le Géant propose 150 Go de données mobiles au prix de 15,99 € par mois. Ce dernier est le plus grand forfait de Prixtel, et monte jusqu’à 210 Go pour 20,99 € par mois.

Notez que vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM qui s’élève à 10 €.

Le forfait Le Petit en détail // Source : Prixtel

C’est quoi, ces forfaits Prixtel à partir de 4,99 € par mois ?

Contrairement aux forfaits traditionnels des autres opérateurs sur le marché, les forfaits de Prixtel ne sont pas bloqués à une quantité de data maximum. Si par exemple, vous optez pour le forfait Le Petit, vous n’êtes pas bloqué aux 5 Go de data de départ. En fonction de l’utilisation de votre smartphone, vous pouvez monter, par paliers, à 10 Go et jusqu’à 15 Go de data. Les prix augmentent bien sûr en fonction du palier. Chaque mois, vous revenez au premier palier. Prixtel dispose de petits forfaits à partir de 5 Go de données mobiles, et jusqu’à 220 Go de data pour les forfaits les plus généreux.

À vous de voir, en fonction de l’utilisation que vous faites de votre smartphone, quel forfait vous correspond le mieux. Sachez toutefois que si vous atteignez régulièrement les 15 Go de data consommées avec le forfait Le Petit, il sera plus malin de passer au forfait Le Grand qui met à disposition 100 Go de data pour le même prix. Pour comprendre ce que l’opérateur propose par rapport à ses concurrents, consultez notre guide des meilleurs forfaits mobiles de 2023.

Enfin, ces forfaits comprennent bien sûr les appels, SMS et MMS en illimités vers les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), ainsi que 15 Go ou 25 Go de data à utiliser dans l’U.E et les DOM. Vous pouvez souscrire à cet opérateur en gardant votre numéro, grâce à votre Relevé d’Identité Opérateur (RIO)

Pour accompagner votre forfait

👉 Consultez notre guide des meilleurs smartphones en 2023

👉 Ainsi que notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.