Widgets, notifications ou applications… L’indice UV, qui correspond au rayonnement solaire, peut facilement être consulté aujourd’hui. Le consulter régulièrement est le meilleur moyen de bronzer sans cramer.

C’est l’été, il fait chaud et il y a du soleil. Comme de nombreux Français, vous misez peut-être sur les beaux jours pour peaufiner votre bronzage. Cependant, peut-être vous faites-vous surprendre par des coups de soleil. La faute à une trop grande confiance en votre corps ou à une étourderie de quelques minutes, mais suffisante pour marquer votre peau.

La technologie n’apporte pas encore de remède miracle aux coups de soleil, mais peut aider à sensibiliser sur le sujet. Toutes les applications météo ou presque proposent un suivi de l’indice UV, l’échelle de mesure de l’intensité du rayonnement émis par le Soleil, qui se situe de 0 à 11+ (on parle alors de rayonnement extrême). En consultant régulièrement l’indice UV, il est facile de savoir quand la crème solaire est indispensable et quand on peut s’en passer.

À partir de quel indice UV faut-il mettre de la crème solaire ?

En période estivale, l’indice UV monte généralement en France de 6 à 10 autour de 12 heures et 16 heures. C’est à ce moment-là que les risques de coups de soleil sont les plus grands. Bien sûr, plus l’indice est élevé, plus la couche de crème appliquée sur la peau est importante. Les rayons UV passent à travers les nuages, ce qui veut dire qu’ils peuvent être nocifs même à l’ombre.

L’Organisation mondiale de la Santé recommande de mettre de la crème à partir d’un indice UV de 3, qui s’observe généralement de 11 à 18 heures lors des journées ensoleillées. Il faut renouveler la crème toutes les 2 heures, et davantage dans certaines circonstances : si vous sortez de l’eau par exemple.

L’échelle de l’indice UV. // Source : SCJP

Quelles sont les meilleures astuces pour ne pas cramer sur iPhone ?

Sur iOS, il existe des dizaines d’applications météo différentes. Dans cet article, nous avons fait le choix d’aller à l’essentiel en ne parlant que d’une seule, celle d’Apple. Libre à chacun de répliquer les mêmes consignes avec l’application de son choix.

Nous avons choisi Apple Météo pour deux raisons :

L’application est préinstallée sur tous les iPhone vendus sur la planète entière. L’application propose un widget UV extrêmement pratique, que l’on vous recommande vivement d’utiliser.

Météo sur iOS. On peut suivre l’UV en temps réel et avoir une idée du moment où la crème n’est plus obligatoire. // Source : Captures Numerama

Dans l’application Météo d’Apple, une tuile « Indice UV » indique le rayonnement du soleil en temps réel. En la touchant, on peut accéder à une prédiction détaillée minute par minute, jour par jour. C’est un excellent moyen de planifier sa journée, en estimant à partir de quand il faudra commencer à mettre de la crème. Apple propose d’ailleurs quelques conseils maison, en indiquant à ses utilisateurs quand la crème n’est plus nécessaire.

Le vrai avantage d’Apple Météo est son widget pour écran verrouillé. Concrètement, on peut ajouter en dessous ou au-dessus de l’heure l’indice UV en temps réel, pour l’endroit où l’on se trouve. Il n’y a donc pas besoin de déverrouiller son téléphone pour connaître la dangerosité du soleil. Un « 4 » ne devrait pas trop inquiéter, un « 7 » a de quoi alarmer… De bons réflexes à prendre.

L’indice UV en permanence, c’est possible sur iOS 16 et iOS 17. // Source : Captures Numerama

Et sur Apple Watch ?

Petit bonus : le widget pour l’indice UV existe aussi sous la forme d’une complication sur l’Apple Watch. On peut donc consulter le danger pour la peau en un coup d’œil. Rappelons une nouvelle fois que n’importe quelle app avec le suivi de l’indice UV peut servir à la même chose. Libre à chacun de choisir son logiciel préféré et d’appliquer la même logique.

Nos astuces sur un smartphone Android

Sur Android, il n’y a pas d’application Météo universelle. Certains constructeurs proposent leur propre logiciel, d’autres forcent à se rendre sur le Play Store… Les choix les plus populaires sont sans doute Météo-France, La Chaîne Météo, Yahoo Météo, The Weather Channel ou AccuWeather. Encore une fois, libre à chacun de choisir les prédictions qui lui conviennent le mieux, ou l’interface qu’il préfère.

En dehors de ces applications de météo qui se contentent généralement d’afficher l’indice UV actuel, il existe des logiciels spécialisés comme Indice UV, qui prennent en compte la teinte de peau de leur utilisateur (un élément important à considérer, les sensibilités varient selon les individus). Indice UV permet pas exemple de connaître le temps maximal autorisé avant de risquer le coup de soleil, en recevant une notification quand le soleil devient trop dangereux. Elle propose aussi un widget pour l’écran d’accueil, avec l’UV en temps réel.

L’interface d’Indice UV sur Android. L’application existe aussi sur iOS. // Source : Captures Numerama

Si toute cette science n’est pas parfaitement exacte (chaque peau a son propre degré de sensibilité et l’indice UV peut varier d’une application à une autre), avoir en tête l’indice UV avant de se mettre torse nu sur la plage est un excellent moyen d’éviter de prendre des risques inutiles. L’été, avant de sortir, pensez à consulter la prédiction UV prévue aujourd’hui. Elle pourrait vous faire économiser de la biafine.

