Les vacances estivales sont la période idéale pour capturer de beaux clichés. Encore faut-il posséder un appareil capable de rendre justice aux photos. Cela tombe bien, le Honor 90 arrive tout juste, avec son capteur 200 mégapixels et son très bon rapport qualité-prix.

Vivre pleinement ses vacances, c’est bien, prendre en une plus une myriade de photos pour en garder un souvenir impérissable, c’est mieux. Pas besoin cependant de se ruiner dans un boitier couteux ou un téléphone ultra haut de gamme pour obtenir de magnifiques clichés.

Honor lance le Honor 90, un smartphone fort d’une puissante caméra de 200 mégapixels, qui peut en plus se targuer d’être abordable. Son tarif ? 499,90 euros. Un prix attractif qui ne se fait pas au détriment de la qualité.

Un photophone à mettre entre toutes les mains

Honor avait déjà montré son amour des rondeurs avec le Honor Magic5 Pro et son module photo dorsal logé dans un cercle. Une tendance que le constructeur continue de suivre, puisque son nouveau Honor 90 intègre ses capteurs dans deux petits cercles situés en haut à gauche du dos. Un choix esthétique qui permet au téléphone de se démarquer du design classique des appareils milieu de gamme.

De superbes photos grâce à la caméra de 200 mégapixels. // Source : Honor

Bien que discret, ce module photo n’en renferme pas moins une sacrée pépite : une caméra principale de 200 mégapixels. C’est une rareté parmi les téléphones vendus aux alentours de 500 euros. Son objectif à l’ouverture f/1,9 garantit une belle captation de la lumière, et ce même en basse luminosité. De quoi prendre de jolies photos lors d’un apéritif tardif au bord de l’eau, par exemple.

Cette caméra principale est accompagnée par un capteur de 12 mégapixels en charge de la macro et de l’ultra grand-angle, ainsi que d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels, parfait pour les portraits. Quel que soit le déroulement des vacances, le Honor 90 est donc capable de capturer tous les instants de vie dans d’excellentes conditions.

Surtout que Honor a aussi mis le paquet sur la dimension logicielle. Le mode nuit est plus précis, tandis qu’un nouveau mode HDR est désormais de la partie. Celui-ci s’occupe d’augmenter la lisibilité dans les zones d’ombre, tout en offrant plus de détails dans les zones de forte luminosité. De quoi rendre exploitable les photos avec de forts contrastes.

Mais, le véritable effet waouh réside dans l’option « Photo dynamique ». Cette fonctionnalité enregistre une courte vidéo lorsqu’une photo est prise. Parfait pour immortaliser toute l’action d’une scène, sans surcharger le stockage de son téléphone. D’autant qu’il est même possible de transformer ces courts-métrages en gif en un simple clic. Voilà un moyen original de partager ses vacances sur les réseaux sociaux.

Un rapport qualité-prix maîtrisé

Le Honor 90 ne mise pas tout sur un excellent appareil photo : le dernier-né du constructeur peut aussi se vanter d’être très équilibré. Facile à prendre en main, grâce à une épaisseur de 7,8 mm, le Honor 90 se pare d’un écran OLED de 6,7 pouces à la définition 2 664 x 1 200 pixels et surtout au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une prouesse que certains téléphones très haut de gamme, plus onéreux, n’ont toujours pas réussi à réaliser.

Un rapport qualité-prix exemplaire // Source : Honor

Sous le capot, on trouve la puce Snapdragon 7 Gen 1, qui non contente d’être compatible 5G, offre une puissance suffisante pour faire tourner toutes les applications, même les plus gourmandes comme les jeux 3D. Le tout de manière constamment fluide grâce au 12 Go de RAM inclus.

Enfin, Honor n’a pas lésiné sur l’endurance, puisqu’une batterie de 5 000 mAh équipe le Honor 90. En plus d’assurer une autonomie d’une bonne journée et demie, cet accumulateur est compatible avec la charge rapide 66 W. Quelques minutes suffisent pour récupérer une grande quantité d’énergie.

Une remise pour le lancement

Avec une telle fiche technique à un prix abordable, le Honor 90 possède tous les arguments pour bousculer l’univers des photophones. Surtout que pour son lancement, il bénéficie déjà d’une remise.

Jusqu’au 19 juillet prochain, le nouvel Honor 90 est proposé à 499,90 euros au lieu de 599,90 euros, soit une remise immédiate de 100 euros. Un joli cadeau de lancement qui permet de s’équiper d’un photophone prometteur juste avant les vacances, sans avoir à sacrifier ses économies.