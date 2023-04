Design original, module photo salué par la critique, fiche technique premium, le Honor Magic5 Pro ne lésine sur aucun aspect pour s’imposer sur le marché des smartphones haut de gamme. Mieux, lors de sa phase de précommande, il bénéficie d’une baisse de prix et permet d’obtenir gratuitement une tablette tactile.

Longtemps cantonné à des smartphones d’entrée et de milieu de gamme lorsqu’il était encore dans l’escarcelle de Huawei, Honor profite désormais de son indépendance pour laisser parler toute sa créativité en matière de smartphone premium.

Et pour quel résultat ! Le Honor Magic5 Pro est un appareil prometteur, qui ne s’appuie pas uniquement sur une fiche technique musclée. Il propose aussi un design iconique et l’un des meilleurs modules photo de l’année. Celui-ci a d’ailleurs été récompensé par le laboratoire DXO Mark, au même titre que son écran.

Depuis le 18 avril dernier, il est possible de précommander le Honor Magic5 Pro. Une offre de précommande particulièrement généreuse. Elle permet de bénéficier d’une réduction immédiate allant jusqu’à 200 euros, mais aussi d’une tablette tactile Honor Pad 8 offerte.

Un smartphone au design unique et remarquable

D’une génération à l’autre, les smartphones haut de gamme ont la fâcheuse tendance à se ressembler. Les modules photo, par exemple, sont souvent anguleux, et les constructeurs ont la manie de les intégrer comme ils peuvent à la coque. Une tendance que Honor n’a pas voulu suivre pour son nouveau flagship.

Un design magnifique // Source : Honor

Posé sur une table au milieu d’autres téléphones, le Honor Magic5 Pro ne manque pas de se démarquer avec son esthétique unique. Son module dorsal circulaire, inspiré par les travaux de l’architecte espagnol Antoni Gaudi, fait parfaitement corps avec le dos du téléphone, ce qui lui confère un cachet unique.

Honor a apporté un grand soin à la façade avant en intégrant un écran AMOLED de 6,81 pouces. Compatible avec le HDR10+, cette dalle promet une qualité d’affichage optimale avec ses contrastes infinis, sa très bonne luminosité et surtout son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Un écran magnifique qui n’a pas manqué de souffler le laboratoire DXO Mark qui l’a classé comme la meilleure dalle disponible actuellement sur le marché.

Au sein de « L’œil de la muse », un appareil photo précis de jour comme de nuit

L’écran n’est pas la seule caractéristique saluée par DXO Mark. Le très respecté site d’évaluation a aussi récompensé l’appareil photo du Honor Magic5 Pro. « L’œil de la muse » permet au téléphone de se placer en deuxième position des meilleurs photophones.

Son module dorsal est ainsi composé :

d’une caméra principale de 50 mégapixels dédiée au grand-angle et à la stabilisation optique ;

d’une caméra ultra-grand-angle de 50 mégapixels qui gère aussi bien les panoramas que les clichés macro ;

d’un téléobjectif de 50 mégapixels qui garantit un zoom optique ×3,5, un zoom numérique ×100 et une seconde stabilisation optique.

Bien entendu, la seule partie matérielle de cet appareil photo ne suffit pas au Honor Magic5 Pro pour livrer de superbes clichés. Le téléphone s’appuie sur une dimension logicielle parfaitement calibrée. L’intelligence artificielle embarquée permet ainsi à l’utilisateur de profiter du mode « Falcon Capture ». Celui-ci peut détecter un mouvement devant la caméra, comme un chat qui saute dans un carton, et déclencher automatiquement la capture.

L’oeil de la Muse // Source : Honor

Cette technologie est aussi capable de capturer une scène pendant 1,5 seconde pour sélectionner la meilleure photo. Le logiciel va déclencher la prise de vue 1 seconde avant le déclenchement manuel de la photo et 0,5 seconde après. L’IA va ensuite trier les clichés et sélectionner celui qui lui semble le mieux. C’est la garantie d’avoir toujours la meilleure photo, même si celle-ci est prise à la volée.

Les puces et composants les plus puissants du moment

La puce la plus puissante du marché : voilà ce que propose le Honor Magic5 Pro, qui embarque le Snapdragon 8 gen 2. Concrètement, cela signifie deux choses. Tout d’abord, qu’il est possible de jouer à tous les jeux mobiles disponibles sur le Google Play Store sans le moindre ralentissement, même les plus gourmands. Ensuite que le Honor Magic5 Pro est un appareil fait pour durer. Cette puissance est l’assurance de bénéficier d’un smartphone que l’on peut conserver pendant plusieurs années.

Un téléphone puissant // Source : Honor

Cette puce permet également au Honor Magic5 Pro d’être particulièrement endurant. En effet, le Snapdragon 8 gen 2 garantit une excellente gestion énergétique. En le couplant à une batterie de 5 100 mAh, le Honor Magic5 Pro s’assure une autonomie allant jusqu’à deux jours avec un usage normal. Partir en week-end sans son chargeur n’est donc plus une source d’angoisse.

Point bonus pour Honor : le chargeur fournit dans la boîte se montre particulièrement efficace. Grâce à lui, il ne faut que 15 minutes pour récupérer 50 % de batterie et moins d’une heure pour être complètement chargé.

Une tablette offerte et un prix sous la barre des 1 000 euros pour les précommandes

Avec une telle fiche technique, le Honor Magic5 Pro a de quoi faire sérieusement de l’ombre aux acteurs traditionnels des smartphones haut de gamme. Mais pour être sûr d’enfoncer le clou, Honor a lancé une offre de précommande très généreuse.

Depuis le 18 avril dernier et jusqu’au 1er mai prochain, il est possible de jouir de nombreux avantages en préachetant le Honor Magic5 Pro dans sa version 12 + 512 Go.

À commencer par un prix réduit : le constructeur offre non seulement une remise immédiate de 100 euros, mais aussi un coupon de réduction de 100 euros supplémentaires lors de l’ajout au panier. Cela signifie que le Honor Magic5 Pro affiche un prix final de 999 euros au lieu de 1 199 euros.

Mais ce n’est pas le seul cadeau de Honor. En effet, une tablette Honor Pad 8, d’une valeur de 349 euros, est également offerte pour toute précommande du smartphone, ainsi qu’une assurance de 6 mois sur l’écran du téléphone. De nombreux avantages qui permettent au Honor Magic5 Pro de jouer dans la cour des grands.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.