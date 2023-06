[Deal du Jour] L’iPad modèle de 2021 est encore aujourd’hui une très bonne tablette. Toujours performante et encore plus abordable, c’est une valeur sûre, surtout en promotion.

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad 9 ?

L’iPad 9 2021, version Wi-Fi 64 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 439 €. Il est en ce moment proposé sur Ubaldi au prix de 349 €.

C’est quoi, cette tablette d’Apple ?

L’iPad 9 2021 est la tablette basique d’Apple. En dehors du bouton d’accueil aujourd’hui obsolète, encore présent sur ce modèle, son design n’a pas pris une ride. Ses dimensions de 17.41 × 0.75 × 20,06 cm et son poids de moins de 500 g en font un appareil agréable une fois en main. Il est doté d’un écran Retina de 10,2 pouces à la résolution de 2 160 × 1 620 pixels. La taille de l’écran est parfaite pour visionner du contenu, et la luminosité est excellente. La technologie True Tone adapte la luminosité et la température des couleurs à la lumière ambiante de la pièce. Cet iPad s’utilise aussi bien en journée qu’en soirée, sans risquer de vous fatiguer les yeux.

Niveau performances, le taux de rafraîchissement est de 60 Hz seulement, mais les joueuses et les joueurs pourront tout de même profiter de leur jeu sans souffrir de ralentissements. Si vous êtes plus cinéma et séries, vous n’aurez aucun souci à regarder du contenu sur vos plateformes de SVOD préférées. L’audio est d’une qualité suffisante, mais si vous le pouvez, appairez une enceinte externe pour une meilleure immersion. L’interface est ergonomique, et la navigation sous iPadOS 16 est fluide.

L’iPad 9 possède un écran suffisamment grand et agréable // Source : Numerama

L’iPad 9 est-il une bonne affaire à ce prix ?

L’iPad 9 de 2021 au prix de 350 € est une excellente affaire. Comparez-le avec les différents iPad sur le marché, dans notre guide des meilleures tablettes d’Apple. Le récent iPad 10 n’est pas forcément une meilleure tablette. Moins cher, l’iPad 9 est même à privilégier. Si vous comptez utiliser votre tablette pour un usage professionnel, ce n’est certes pas le modèle qui convient le mieux. Mais sa compatibilité avec le Smart Keyboard et l’Apple Pencil est un plus, et lui offre une grande polyvalence.

L’iPad 9 dispose d’une excellente autonomie d’une dizaine d’heures environ, dans le cas d’une utilisation normale avec une bonne luminosité. Comptez moins de 3 h pour recharger la batterie.

Pour aller plus loin avec l’iPad 9

👉 Consultez notre test de l’iPad 10 pour comparer

👉 Retrouvez toute l’actualité des séries et des contenus SVOD.

C'est sûr : vous payez votre forfait 4G trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.