L’application de messagerie WhatsApp déploie une nouvelle option, ChatLock, pour sécuriser une conversation avec un mot de passe.

Vos discussions WhatsApp enflammées peuvent désormais être scellées. L’application détenue par le groupe Méta (Facebook, Instagram) lance une nouvelle option ce 15 mai, permettant de bloquer l’entrée dans une discussion par un code secret ou des données biométriques (empreinte digitale, reconnaissance faciale). La méthode de déverrouillage devrait être la même que celle pour ouvrir son smartphone pour l’instant. Dans un billet de blog, l’entreprise indique le chemin à suivre pour protéger une conversation :

« Pour verrouiller une discussion, appuyez sur le nom d’une personne ou d’un groupe et sélectionnez l’option de verrouillage. Pour afficher les discussions verrouillées, faites glisser votre boîte de réception vers le bas et saisissez votre mot de passe ou touchez le capteur d’empreinte de votre téléphone ». À noter, que les chats verrouillés devraient disparaitre de la liste des conversations et sont déplacés dans un dossier spécial. La mise à jour permet également de masquer des notifications, ajoutant ainsi une autre couche de confidentialité.

L’appli met en avant sa nouvelle fonctionnalité. // Source : WhatsApp

Une application de plus en plus sécurisée

La fonctionnalité, baptisée ChatLock, devrait être rapidement déployée sur tous les smartphones. De nombreuses options de sécurités ont déjà été installées sur WhatsApp : chiffrement de bout en bout, les sauvegardes chiffrées, les messages éphémères. À noter en revanche que l’appli collecte des métadonnées utilisateurs telles qu’une localisation approximative, les heures d’envoi, les contacts, etc.

Le groupe précise que d’autres options sont à venir, telles que la création d’un mot de passe personnalisé pour vos discussions, afin que vous puissiez utiliser un mot de passe différent de celui de votre téléphone.

