[Deal du Jour] Le SSD interne de PNY est de moins en moins cher. Il offre 1 To et des performances idéales, afin de redonner un coup de jeune à votre PC, et de rajouter du stockage. À moins de 40 €, c’est clairement l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD interne de 1 To ?

Le SSD interne CS900, 2,5 pouces, de la marque PNY, est souvent vendu autour de 65 €. Le modèle 1 To est actuellement sur Amazon au prix de 39,99 €, son prix le plus bas.

C’est quoi, ce SSD interne ?

La marque PNY propose toute une gamme de SSD internes, de 250 Go à 2 To de stockage. Le SSD en promotion ici est un SSD interne SATA 2.5, d’une capacité de 1 To, idéal autant pour un usage personnel que professionnel. PNY est un constructeur fiable qui propose des disques robustes, à la conception de qualité. Le CS900 ne déroge pas à la règle et, bien qu’il soit moins performant qu’un SSD à l’interface NVMe, il n’en reste pas moins une valeur sûre, plus abordable.

Son interface SATA troisième génération offre tout de même des débits jusqu’à 550 Mo/s en lecture et écriture, du moins pour de petits fichiers. Pour des transferts plus importants, les débits sont moins stables une fois le cache dépassé. Si vous souhaitez un disque surtout pour le stockage, et n’avez pas peur d’attendre que les transferts se fassent, ce n’est pas vraiment un problème. Cependant, si vous avez souvent des transferts volumineux à effectuer, il faudra peut-être se tourner vers des SSD plus rapides, mais aussi plus onéreux.

Le SSD PNY CS900 // Source : PNY

Est-ce que le SSD CS900 est intéressant à ce prix ?

Malgré des débits pas toujours constants, les démarrages, temps de chargement et téléchargements seront tout de même réduits, et SSD oblige, les logiciels et applications seront plus fluides. Moins de 30 €, c’est donc une excellente affaire. Grâce au CS900, les joueuses et les joueurs pourront aussi booster leur configuration et optimiser (légèrement) leurs jeux.

Le CS900 est au format 2,5 pouces. Parfait pour un ordinateur portable, il sera cependant trop épais pour un ultrabook. Comme dit plus haut, PNY est un fabricant fiable, le CS900 est garanti 3 ans et promet une endurance de 450 To. Il vous accompagnera une bonne dizaine d’années avant de voir ses performances diminuer, à raison de plusieurs dizaines de Go de transferts quotidiens. Enfin, suivez nos conseils pour installer un SSD interne dans votre ordinateur, afin de parer à d’éventuelles difficultés.

