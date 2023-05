[Deal du Jour] Le SSD interne de PNY est une excellente solution pour conserver vos fichiers. Il offre 1 To de stockage et ses performances sont idéales pour donner un coup de jeune à votre PC. Son prix actuel en fait un des disques au meilleur rapport qualité-prix du moment.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD de 1 To ?

Le SSD interne CS900 2,5 pouces, de la marque PNY, est généralement vendu autour de 65 €. Le modèle 1 To est actuellement proposé sur Amazon au prix de 41,46 €.

C’est quoi ce SSD interne 1 To de PNY ?

La gamme de SSD de la marque PNY est une gamme complète qui propose des SSD internes de 250 Go à 2 To. Ce SSD SATA 2.5 de 1 To en promotion permet de conserver une bonne quantité de vos données personnelles ou professionnelles. Les SSD de PNY sont globalement robustes et leur conception garantit une bonne durée de vie. Le CS900 est un SSD SATA, certes moins performant qu’une interface NVMe, mais beaucoup plus abordable, surtout si vous souhaitez acquérir un SSD principalement pour le stockage.

Son interface SATA troisième génération offre des débits jusqu’à 550 Mo/s en lecture et écriture, pour de petits fichiers. Pour les transferts plus volumineux, les débits chutent une fois le cache dépassé, mais restent néanmoins plus rapides qu’un disque dur traditionnel. Les démarrages, temps de chargement et téléchargements seront tout de même réduits. Vos logiciels et vos applications seront aussi un brin plus fluides.

Le SSD, installé dans son armature et connecté à la carte mère // Source : Photo Numerama

Est-ce que le SSD CS900 est intéressant à ce prix ?

41 € pour un très bon SSD de 1 To, c’est une excellente affaire. Grâce au CS900, les joueuses et les joueurs pourront booster leur configuration gaming. Il sera utile pour améliorer les chargements et les téléchargements, ainsi qu’optimiser graphiquement les jeux. Notez que le CS900 est au format 2,5 pouces, un format adapté à un ordinateur portable, en dehors des ultrabooks. Si vous n’avez jamais installé de SSD dans une machine avant, suivez nos conseils pour l’installation.

Enfin, le PNY CS900 est garanti 3 ans et promet une endurance de 450 To, soit une dizaine d’années avant de s’affaiblir, à raison de plusieurs dizaines de Go de transferts quotidiens.

