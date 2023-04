[Deal du jour] Amazon propose une bonne réduction sur l’écran PC Lenovo G32qc-30. Un écran performant et réactif conçut pour les sessions de gaming et qui conviendra à la plupart des joueuses et des joueurs. Son écran incurvé de 31,5 pouces promet de plus une bonne immersion. Il est actuellement sous les 300 €.

C’est quoi, la promotion sur cet écran gaming de Lenovo ?

Le moniteur G32qc-30, 31,5 pouces, est vendu 319 € sur le site officiel de Lenovo, mais il est la plupart du temps en rupture de stock. Amazon le propose en ce moment au prix de 289,99 €.

C’est quoi, ce moniteur incurvé conçu pour les jeux vidéo ?

Ce moniteur G32qc-30 est doté d’un écran QHD incurvé, d’une courbure de 1500R, et d’une résolution de 2 560 x 1 440 pixels. Sa taille de 31,5″, soit une grande diagonale de 80,01 cm, offre une vue plus complète sur l’action. De plus, son design avec des bordures d’écran très fines renforce l’immersion. Attention pour celles et ceux qui ne sont pas habitués aux écrans incurvés, il faut un certain temps d’adaptation à la courbure de l’image. Cette dernière peut en effet vous paraître déformée au début si vous n’êtes pas habitué. Le socle du moniteur est ergonomique et vous permet de régler à la fois la hauteur et l’inclinaison. Lenovo propose un moniteur qui s’adapte donc à vos besoins selon votre utilisation. La luminosité de 350 nits et le rapport de zone de couleur servent à reproduire les images avec des détails et une netteté plus que correcte.

Ce Lenovo G32qc-30 offre un taux de rafraîchissement overclocké de 170 Hz (165Hz DP). Le flou de mouvement est au maximum éliminé pour un jeu plus fluide. Le taux de réponse de 0,5 ms élimine les images fantômes et permet d’éviter les ralentissements dans l’action. Enfin, la technologie AMD FreeSync Premium empêche les déchirures et les saccades. Les promesses sont tenues et l’ensemble fluidifie réellement les jeux, et l’expérience gaming est appréciable. L’image aurait pu être un peu plus nette et le contraste meilleur, mais à ce prix, les performances sont idéales.

Est-ce que cet écran gaming de Lenovo est une bonne affaire ?

À moins de 300 € c’est une bonne affaire. Le moniteur de Lenovo est labellisé EyeSafe et protège les yeux de la lumière bleue, afin de préserver le confort en cas d’utilisation prolongée. Niveau audio, les deux haut-parleurs 3W intégrés assurent le minimum syndical. Si vous voulez un son plus immersif pour aller avec l’écran, la sortie audio 3,5 mm autorise une ou plusieurs enceintes annexes. Côté connectique d’ailleurs, l’écran s’accompagne de deux ports HDMI.

