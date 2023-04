[Deal du Jour] Si vous êtes à la recherche d’une excellente paire d’écouteurs sans fil, les WF-1000XM4 de Sony sont actuellement à moins de 190 €. Avec une réduction de bruit performante, un son de qualité et une bonne autonomie, ils sauront correspondre aux besoins des plus mélomanes.

C’est quoi, cette promotion sur les WF-1000XM4 ?

Les écouteurs WF-1000XM4 de Sony sont normalement vendus 249,99 €, et régulièrement trouvables autour de 220 €. Rue du Commerce propose en ce moment le modèle couleur argent au prix de 189,99 €.

C’est quoi, ces écouteurs de Sony ?

Pour commencer, les WF-1000XM4 sont très réussis d’un point de vue design. Leur forme circulaire est simple et discrète, et ils s’insèrent bien dans l’oreille. Toutefois, leur taille imposante les rend difficiles à oublier complètement. Malgré leur maintien correct, ils ne sont pas vraiment recommandés pour le sport. Les finitions sont de qualité et le revêtement en plastique mat, en plus d’offrir un rendu premium, est agréable au toucher. Les parties métalliques rajoutent une touche élégante à l’ensemble. Le tout donne une apparence robuste et inscrit les WF-1000XM4 dans le haut de gamme. Pour les comparer avec ses concurrents directs, consultez notre guide des meilleurs écouteurs sans fil en 2023.

Le boîtier propose un design raccord avec les écouteurs, et se glisse facilement dans une poche. L’indicateur lumineux pour connaître l’état de la batterie est pratique. Pratique aussi, l’application Headphones Connect qui accompagne les écouteurs est disponible sur Android et iOS. Vous pourrez y appairer vos écouteurs à votre smartphone, et utiliser quelques fonctionnalités intéressantes. Un égaliseur est bien sûr de la partie et vous permet de régler le son ambiant sur 20 niveaux. Vous pourrez gérer la réduction de bruit, ou choisir les raccourcis à attribuer aux surfaces tactiles des oreillettes. Ces dernières vous permettent d’avoir la main sur le volume ou les pistes, d’un simple effleurement du doigt.

Un écouteur Sony WF-1000XM4. // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Est-ce que les WF-1000XM4 sont une bonne affaire à moins de 190 € ?

À ce prix, c’est une bonne affaire. Les écouteurs de Sony sont performants, et ne vont pas devenir obsolètes de sitôt. En matière d’audio, les WF-1000XM4 proposent un son équilibré et chaleureux. Les basses sont bonnes et ne remplissent pas tout l’audio. Les détails de la plupart des pistes sonores sont présents, et les pistes musicales sont riches et sonnent juste. Les instruments sont bien retranscrits tandis que les voix ressortent clairement. Des qualités audio qui conviendront à un large public, ainsi qu’aux plus exigeants.

La réduction de bruit active est quant à elle efficace et les écouteurs isolent entièrement des bruits extérieurs. La puce maison de Sony fait un bon travail, y compris sur le mode transparence, qui laisse passer certains bruits ambiants pour un son naturel qui ne perturbe pas l’écoute. Enfin, Sony promet 8 heures d’autonomie en une seule charge et près de 24 h avec le boîtier. Dans les faits, l’autonomie dépend de l’utilisation des écouteurs, avec l’ANC activé ou non. Notez que trois embouts sont fournis avec les écouteurs : S, M et L, pour le meilleur confort possible.

Pour aller plus loin avec les écouteurs

👉 Consultez notre test des WF-1000XM4

