Depuis plusieurs années, chaque téléchargement sur le PlayStation Store provoque un mail « Merci pour votre achat », y compris pour des contenus gratuits comme des avatars ou des jeux PlayStation Plus. Une absurdité à laquelle Sony met enfin fin.

Sur le PlayStation Store, tous les contenus ne sont pas payants. Les avatars, les démos, les applications (Netflix, Prime Video, myCANAL)… Tous ces contenus sont gratuits. Les jeux inclus dans les abonnements PlayStation Plus peuvent aussi être téléchargés sans frais, à condition de posséder le bon abonnement. Bref, quand on visite le PlayStation Store, il arrive parfois de télécharger 10 contenus d’affilée sans débourser le moindre euro.

Toutes les personnes qui ont déjà téléchargé plusieurs contenus d’affilée le savent : le PlayStation Store est très mal conçu. Plutôt que d’envoyer un seul mail récapitulatif de tous les téléchargements du jour (et encore, c’est inutile car on ne paye rien), le PlayStation Store envoie un mail pour chaque téléchargement. Il n’est pas rare de faire une crise cardiaque en ouvrant sa boîte mail et en découvrant 10 fois le même « Merci pour votre achat », ce qui est très agaçant. La bonne nouvelle est que cette pratique ne semble plus d’actualité.

Ne vous fiez pas à cette capture d’écran, j’ai supprimé beaucoup de mails similaires ces dernières années. // Source : Numerama

Sony n’envoie plus de mails

S’agit-il d’un bug ou d’une prise de conscience ? Sur Reddit depuis le 11 avril, plusieurs utilisateurs des consoles PlayStation remarquent ne rien avoir reçu depuis plusieurs jours. Un phénomène que Numerama est en mesure de confirmer : nous avons téléchargé 3 jeux PlayStation Plus cette semaine, sans rien recevoir. Peut-on espérer que les développeurs de Sony aient ajouté une ligne de code pour ne rien envoyer en cas de téléchargements gratuits ? 13 ans après l’annonce du PlayStation Plus, cela relèverait du miracle.

À notre connaissance, Sony est un des seuls acteurs majeurs à abuser autant de la boîte mail de ses clients pour des tâches anodines. Chez les autres géants, les factures arrivent généralement quelques heures après, regroupent tous les achats récents et ne prennent pas en compte le contenu gratuit. Il n’y a plus qu’à espérer que tout ceci ne soit pas un bug, puisque l’hypothèse d’un monde sans mail « Merci pour votre achat » nous rend heureux.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !