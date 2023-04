[Deal du Jour] Si vous souhaitez passer à la fibre ou changer d’opérateur, c’est le bon moment. Orange propose une offre intéressante sous la forme d’un pack, avec la Livebox Fibre et un forfait mobile 5G avec 100 Go de data, le tout pour moins de 33 € par mois. Une solution pratique si vous voulez simplifier les démarches, et faire des économies.

C’est quoi, ce pack d’Orange avec fibre et forfait mobile ?

Le pack Fibre et forfait mobile 5G avec 100 Go de données est au prix de 32,98 euros par mois, pendant un engagement d’un an. Passé les 12 premiers mois, son prix sera de 69,98 euros par mois, mais vous pourrez alors résilier.

De plus, Orange offre, sur simple demande, 6 mois d’abonnement au service de SVOD Paramount+. Passé ces six mois, l’abonnement passe à 7,99 €/mois, vous pourrez aussi résilier à ce moment.

C’est quoi, la fibre d’Orange avec Paramount+ ?

La fibre d’Orange s’accompagne de la Livebox 5, doté du Wi-Fi 5. Elle vous propose une connexion en fibre optique avec des débits jusqu’à 500 Mo/s en téléchargement et en envoi. Le décodeur Ultra HD 4K est uniquement sur demande et ses frais d’activation s’élèvent à 40 €. Si vous possédez une smart TV, le décodeur n’est bien sûr pas indispensable. Cette Livebox Fibre n’est pas la plus performante des Livebox, mais le réseau d’Orange propose des débits parfaitement suffisants pour une connexion rapide, ou pour visionner du contenu en 4K.

Si vous souhaitez des débits plus importants, les offres Livebox Up Fibre et Livebox Max Fibre sont respectivement au prix de 32,99 € et 37,99 €, mais ne s’accompagne pas du forfait mobile inclus dans ce pack. Si vous souhaitez comparer les forfaits avec les autres opérateurs, notre guide des meilleures offres internet vous aidera à y voir plus clair.

L’abonnement fibre inclus 6 mois gratuits au service de SVOD Paramount+. Comme son nom l’indique, cette plateforme propose les films produits par les studios Paramount Pictures, mais aussi du contenu issu des chaînes Showtime et Comedy Central ou Nickelodeon pour les plus jeunes.

C’est quoi, le forfait Orange présent dans ce pack ?

Ce pack inclut également un forfait 5G avec 100 Go de data. Il comprend les appels illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France. Les SMS/MMS illimités en France et depuis les zones Europe, DOM, Suisse/Andorre vers ces zones et la France sont aussi compris. Notez que la totalité de votre enveloppe de 100 Go est utilisables en zones Europe, DOM, et Suisse/Andorre.

