[Deal du Jour] Pour augmenter la capacité de stockage et les performances de votre PC, le SSD interne BX500 de 2 To de Crucial semble tout indiqué. Il est idéal pour redonner un second souffle à votre ordinateur, ou pour lui rajouter du stockage. De plus, Crucial est une marque fiable qui propose des SSD performants et robustes. Pendant les ventes flash du printemps, Amazon propose le BX500 à un prix vraiment attractif.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD interne Crucial ?

Le SSD interne Crucial BX500 SATA 2,5 pouces d’une capacité de 2 To est normalement vendu autour de 135 €. Dans le cadre des ventes flash de printemps sur Amazon, il est au prix de 110,99 €.

C’est quoi, le SSD interne BX500 ?

Crucial propose des SSD internes entrée de gamme qui ne sacrifient ni les performances, ni l’endurance. La coque en plastique peut paraître suspecte au premier abord, mais la conception et les finitions sont bonnes, et le BX500 est finalement aussi léger que robuste. Il est d’ailleurs conçu pour résister aux chocs et aux vibrations. Son format 2,5 pouces vous permet de l’installer facilement dans un ordinateur de bureau ou un PC portable, en dehors des ultrabooks, trop fins. Si c’est votre première fois, suivez nos conseils pour installer un SSD interne, afin de ne pas effectuer de mauvaises manipulations.

Le BX500 offre de bons débits. Il peut atteindre environ 550 Mo/s en lecture, et jusqu’à 500 Mo/s en écriture. Les démarrages, temps de chargement et téléchargements seront ainsi réduits. La plupart des logiciels tourneront de façon fluide, et les joueuses et les joueurs qui souhaitent booster leur configuration gaming profiteront des performances du SSD de Crucial. Il sera utile pour des chargements et des téléchargements rapides et optimisés, et pour une légère optimisation graphique des jeux.

Consultez un tutoriel avant l’installation de votre SSD si vous n’êtes pas sûr // Source : Crucial

Ce SSD interne de Crucial est-il une bonne affaire ?

C’est une bonne affaire pour un SSD de 2 To. Le support logiciel qui accompagne le disque offre le minimum, mais a le mérite d’être présent. Storage Executive permet de mettre à jour le logiciel interne, de vérifier l’état de santé du BX500, ou de procéder à un effacement sécurisé des données. Vous pourrez aussi voir la marche à suivre afin de cloner votre ancien disque facilement et en quelques minutes.

La garantie est limitée à 3 ans pour une endurance de 720 To. Ce qui veut dire que votre BX500 devrait normalement vous durer une dizaine d’années avant de s’affaiblir, à raison de plusieurs dizaines de Go de transferts quotidiens.

