[Deal du Jour] Changer de téléviseur n’est jamais simple, tant les choix sont nombreux. Les prix élevés n’aident pas non plus à se lancer dans un achat. Bien souvent, il faut attendre une promotion pour se décider, reste à trouver le bon téléviseur. La gamme de TV C2 de LG et la gamme The Frame de Samsung sont parmi les meilleurs téléviseurs du moment. L’un se démarque par sa dalle OLED de qualité, l’autre par son design atypique. Ils sont actuellement tous les deux en promotion, on vous aide à départager.

C’est quoi, la promotion sur les téléviseurs LG et Samsung ?

Le téléviseur LG OLED C2 48 pouces est un modèle commercialisé courant 2022 au prix de 1 199 €. Il est en ce moment vendu sur Rue du Commerce au prix de 899 €.

Rue Du Commerce propose aussi une réduction sur le téléviseur The Frame modèle 2021, 50 pouces. Habituellement vendu autour de 900 €, il est en ce moment proposé au prix de 629 €.

C’est quoi ce téléviseur OLED LG C2 48″

La dalle OLED Evo 4K UHD du C2 est une dalle de 48″, soit une diagonale de 120 cm environ. Sa taille est suffisante pour s’immerger complètement dans un film ou une série, et permet au téléviseur de LG de se caser facilement dans un salon, contrairement à un modèle plus grand et plus imposant. Les lignes épurées offrent de plus un style simple et élégant. La technologie OLED offre des contrastes quasi parfaits, des noirs profonds et des couleurs vives. L’image est lumineuse, peut-être même trop selon le réglage d’usine qui vient avec votre téléviseur. Pour éviter les blancs trop cramés et les maux de tête qui vont avec, un tour dans les réglages permettra d’harmoniser l’ensemble. Le C2 prend en charge le HDR10 et le Dolby Vision, mais pas le HDR10+.

Niveau audio, des haut-parleurs intégrés profitent de la technologie Dolby Atmos, pour une amplitude sonore et un son 7.1.2. Une barre de son de qualité fournira un meilleur son, mais le C2 s’en sort relativement bien. Attention, si vous optez pour une barre, à bien mesurer sa hauteur, pour qu’elle n’empiète pas sur le bas de l’écran. Le OLED48C2 convient aussi pour du gaming sur les consoles nouvelle génération. La 4K est prise en charge et le taux de rafraîchissement de 120 Hz de l’écran, couplé avec l’AMD FreeSync Premium et le Nvidia G-Sync, permettent une image fluide, sans latence ou effet de flou. Enfin, l’interface webOS est ergonomique et tourne parfaitement bien.

Le téléviseur LG OLED C2 est très lumineux // Source : LG

The Frame 50″

The Frame est un téléviseur QLED de Samsung. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes dalles, consultez notre article dédié à la différence entre l’OLED et le QLED. En dehors de sa dalle différente du téléviseur LG, The Frame de Samsung se démarque surtout par son design. Pensé comme un véritable trompe-l’œil, il aborde un look de tableau, avec un cadre autour de l’écran. Esthétiquement, The Frame est un des plus beaux téléviseurs actuels, et ce modèle 50 pouces est aussi élégant que performant. Son écran QLED propose une qualité d’image 4K Ultra HD compatible HDR10+. En dehors de quelques soucis de contraste, facilement réglable dans les menus, selon le type de contenu regardé et de la plateforme, l’image est nette et précise.

L’audio profite de la Fonction Adaptive Sound, qui optimise le son en fonction de la scène. Comme pour le C2 de LG, une meilleure installation sonore n’est pas de trop. Si vous souhaitez d’ailleurs voir un comparatif entre plusieurs téléviseurs, consultez notre guide des meilleurs téléviseurs de 2023. Les joueurs et joueuses pourront profiter de la compatibilité HDMI 2.1 pour une image 4K et d’un taux de rafraîchissement variable à 120 Hz. The Frame utilise le système d’exploitation Tizen, un des meilleurs OS pour téléviseur. Enfin, pour pousser encore plus la ressemblance avec un tableau, The Frame peut afficher une œuvre d’art lorsqu’il est en veille. Le rendu est incroyable et l’illusion opère. Malheureusement, les œuvres gratuites sont limitées, et un abonnement est nécessaire pour profiter du catalogue d’œuvres présentes sur l’Art Store de Samsung.

The Frame peut afficher des œuvres d’art // Source : Samsung

