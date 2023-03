[Deal du Jour] Darty propose en ce moment une sélection de tablettes Apple en promotion. L’iPad 9 (2021), l’iPad mini 6 (2021) et l’iPad Air 2022 bénéficient d’une réduction jusqu’à 100 €. Si vous recherchez une tablette, Apple propose trois modèles d’iPad différents pour tous les usages.

C’est quoi, la promotion sur ces iPad ?

L’iPad 9 2021, version Wi-Fi 64 Go, modèle gris, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 439 €. Il est en ce moment proposé sur Darty au prix de 369,99 €. Le modèle 256 Go est au prix de 559,99 €.

L’iPad mini 6 2021, version Wi-Fi 64 Go, modèle lumière stellaire, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 659 €. Il est en ce moment proposé sur Darty au prix de 559,99 €. Le modèle Wi-Fi + 5G, 64 Go, gris sidéral, est vendu 759,99 € au lieu de 859,99 €.

L’iPad Air M1 2022, version Wi-Fi 64 Go, modèle gris sidéral, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 789 €. Il est en ce moment proposé sur Darty au prix de 689,99 €. Le modèle 256 Go est vendu 889,99 €, au lieu de 989,99 €.

L’iPad 9 : la tablette Apple la moins chère

L’iPad 9 est agréable une fois en main // Source : Numerama

L’iPad 9 est le plus abordable et le plus classique des iPad. Il possède un écran Retina de 10,2 pouces et d’une résolution de 2 160 x 1 620 pixels. Ses dimensions de 17.41 × 0.75 × 20.06 cm et son poids de moins de 500 g en font une tablette agréable à utiliser. La taille de l’écran est suffisante pour regarder du contenu, tandis que couleurs, luminosité et contraste sont très bons. Le taux de rafraîchissement ne dépasse malheureusement pas les 60 Hz, mais jouer dans de bonnes conditions est tout de même possible. L’interface est ergonomique et la navigation fluide et rapide. Seul l’audio est un peu en retrait, et une enceinte externe ne sera pas de trop si vous regardez un film ou une série.

L’iPad 9 dispose d’une très bonne autonomie. comptez environ une dizaine d’heures dans le cas d’une utilisation pour du streaming vidéo. La batterie se recharge en un peu moins de 3 h. Enfin, l’iPad 9 est compatible avec le Smart Keyboard et l’Apple Pencil. Si vous ne voulez pas mettre plus de 400 € dans une tablette, l’iPad 9 est un excellent produit.

L’iPad mini 6 : la plus petite tablette

La petite taille de l’iPad mini 6 est un atout // Source : YouTube/Apple

L’iPad mini 6 est le plus petit des iPad. Ses dimensions de 195,4 × 134,8 × 6,3 mm accueil un écran de 8,3 pouces avec une définition de 2266 × 1488 pixels. L’écran occupe presque toute la façade avant, grâce à la disparition du bouton Home, encore présent sur l’iPad 9. Les boutons sont placés sur la tranche, ce qui rend l’iPad mini plus ergonomique. Le confort d’utilisation est au rendez-vous, si la petite taille de l’écran vous convient. Pour un usage professionnel, une tablette plus grande, comme l’iPad 9 ou l’iPad Air, sera plus appropriée. Néanmoins, l’iPad mini est idéal pour une utilisation quotidienne dans le canapé.

La puce A15 Bionic offre d’excellentes performances. Les applications tournent sans problème et le taux de rafraichissement de 60 Hz apporte de la fluidité à l’ensemble. Sa petite taille le rend facilement transportable, et incite à une utilisation en extérieur. Pour autant, l’iPad mini 6, bien qu’il dépanne, n’est pas l’appareil que vous sortirez pour prendre des vidéos et des photos. Niveau autonomie, comptez une dizaine d’heures dans le cas d’un usage intensif et plus de deux jours pour une utilisation classique. La batterie se recharge en 1 h 30.

L’iPad Air : le meilleur rapport qualité prix

L’iPad Air est la plus polyvalente des tablettes d’Apple // Source : Apple

L’iPad Air M1 possède des dimensions idéales de 24,76 × 17,85 cm et 6,1 mm d’épaisseur. La prise en main est excellente et son poids de 460 g rend la tablette agréable à utiliser. L’écran Liquid Retina de 10,9 pouces propose une définition de 2360 × 1640 pixels pour un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ce qui démarque l’iPad Air des précédents, c’est la puce Apple M1 présente dans la tablette. Les applications ainsi que les jeux gourmands en ressources tourneront sans problème, et l’iPad Air conviendra même pour un usage plus professionnel. Il est de plus compatibilité avec l’Apple Pencil 2.

L’interface est ergonomique et la puce M1 permet une navigation fluide et rapide. L’iPad Air est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. Niveau batterie, Apple promet jusqu’à 10 heures d’autonomie pour une utilisation soutenue comme du streaming vidéo ou des jeux vidéo. L’adaptateur de 20 W permet de recharger l’iPad en 1 h 30 environ. Bien que plus onéreux que les deux modèles précédents, l’iPad Air possède un excellent rapport qualité-prix.

