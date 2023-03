[Deal Du Jour] La Fnac propose une réduction sur le casque QuietComfort Special Edition de Bose. Un casque parfaitement identique au célèbre QC45 de la même marque. Il possède le même design et embarque les mêmes fonctionnalités, pour un prix plus bas.

C’est quoi, la promotion sur ce casque QC Special Edition ?

Le casque sans fil Bose QuietComfort Special Edition, discrètement commercialisé en septembre 2022, est normalement vendu 269,99 €. Il est en ce moment proposé sur La Fnac au prix de 199,99 €.

C’est quoi le casque Bose QC SE ?

Le QuietComfort Special Edition est un casque Bluetooth à réduction de bruit active de Bose. Il ressemble en tout point au QC45, en dehors de sa housse de transport, cette fois-ci en tissu souple. Sa conception est légère et robuste. Il peut se plier pour se ranger dans un sac et ses oreillettes peuvent pivoter à 90 degrés. Son design est épuré, avec une bonne intégration des boutons de contrôle. Ces derniers sont cliquables, et permettent de contrôler le volume et la lecture, l’appairage ou le mode de réduction de bruit. Ils sont bien intégrés au casque et la navigation est instinctive. Niveau confort, le Bose QCSE se maintient sur la tête sans pressions désagréables. Les coussinets sont confortables et ne font pas mal, même après une longue utilisation.

Sa réduction de bruit active filtre efficacement les sons ambiants, grâce à l’émission d’un signal opposé. Sans égaler les performances du casque Sony WH-1000XM4, ou des écouteurs Earbuds II de Bose, l’ANC est suffisamment efficace pour vous laisser écouter votre musique sans être gêné par le bruit autour de vous. Notez qu’un mode transparent est aussi présent. Ce dernier laisse passer les bruits ambiants et vous laisse être conscient de votre environnement. Une très bonne fonction pour les gens qui ne supporte pas l’isolation passive des casques.

Le QCSE s’accompagne d’un étui de rangement en tissus // Source : Bose

Le casque bose QC SE est-il une bonne affaire à ce prix ?

Le QuietComfort 45 se trouve encore aujourd’hui autour de 260 €. Le QCSE, identique au QC45, est donc une excellente affaire. L’architecture acoustique TriPort propose un son riche et équilibré. Ce n’est certes pas le casque qui propose les meilleures performances sonores du moment, néanmoins, pour moins de 200 €, il a le mérite d’être un excellent compromis entre qualité d’écoute, confort et ergonomie. Pour vous faire une idée des meilleurs casques sur le marché en 2023, vous pouvez consulter notre guide à ce sujet.

Les basses sont généreuses, mais peuvent être envahissantes par moments si vous êtes sensible. Si certaines pistes sonores sonnent trop profondes, un tour dans l’égaliseur, via l’application Bose Music, permet de régler le spectre sonore à votre convenance. La restitution sonore est tout de même équilibrée dans l’ensemble, avec des timbres de voix naturels et des médiums et aigus qui sonnent juste. Enfin, l’autonomie promise est de 20 heures. Le casque se recharge via une prise USB-C en environ 2 h 30.

