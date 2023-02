Comme leur nom l’indique, les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro sont les nouveaux smartphones de Xiaomi. <strong>Connue surtout pour ses appareils proposés à des prix relativement abordables, la marque chinoise a présenté, lors du <strong>Mobile World Congress de Barcelone</strong></strong>, <strong>deux smartphones premium. Avec les 13 et 13 Pro, Xiaomi espère attirer un public habitué aux terminaux haut de gamme de ses concurrents Samsung, Google et Apple.</strong> Et pour fêter l’évènement, si vous précommandez l’un des deux smartphones avant le 7 mars prochain, vous recevrez gratuitement le téléviseur Xiaomi TV P1E 43 pouces. Un téléviseur d’une valeur de tout de même 449 euros.

C’est quoi ces nouveaux téléphones de Xiaomi le 13 et le 13 Pro ?

Annoncés lors du MWC, les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro ne s’embêtent pas à faire dans l’original côté design, et reprennent peu ou prou les lignes et le style qui ont déjà fait leurs preuves chez la concurrence. Le Xiaomi 13 est le plus compact des deux smartphones. Son écran OLED fait 6,36 pouces et affiche une définition de 2 400 x 1 080 pixels. Le 13 Pro est un peu plus grand, avec un écran OLED LTPO dernière génération de 6,79 pouces pour une résolution de 3 200 x 1 440 pixels. Les deux smartphones proposent le même taux de rafraichissement, jusqu’à 120 Hz. 13 et 13 Pro embarquent tous deux le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 2, avec respectivement 8 et 16 Go de RAM.

En plus des performances, Xiaomi veut aussi proposer un module photo à la hauteur de ce que l’on attend d’un smartphone premium. Le bloc photo se compose d’un capteur principal, d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif. Bien que la partie logicielle soit la même sur les deux smartphones, le Xiaomi 13 Pro possède un capteur 50 Mpx, d’une taille de 1 pouce. Ce dernier n’a pas encore d’équivalent sur le marché des smartphones, et est bien partie pour aller titiller de près la qualité des capteurs photo de Samsung.

Le module caméra du Xiaomi 13 Pro est immense. // Source : Nino Barbey pour Numerama

Le Xiaomi 13 est proposé au prix de 999,90 €, tandis que le Xiaomi 13 Pro est vendu au prix 1299,90 €. Des tarifs élevés pour des smartphones nouveaux venus dans la gamme premium, dominée pour l’instant par les géants Apple et Samsung. Si vous souhaitez les acquérir le jour de leur sortie, les précommandes sont accessibles dès maintenant.

C’est quoi ce téléviseur 4K offert pour toute précommande des derniers smartphones Xiaomi ?

Pour convaincre les potentiels acheteurs, Xiaomi offre le téléviseur 4K Xiaomi TV P1E de 43 pouces, d’une valeur de 449 €, pour toutes précommandes avant le 07 mars. Ce téléviseur embarque une dalle VA qui affiche une définition de 3 840 × 2 160 pixels. Compatible HDR10, l’image bénéficie d’un très bon contraste et d’une luminosité correcte, sans être du niveau d’un écran l’OLED. La température des couleurs offre une image très froide en fonction du type de contenu que vous visionnez. Heureusement, le mode Film préréglé dans le téléviseur permet d’ajuster l’image et d’obtenir un bon rendu. Son taux de rafraichissement de 50 Hz ne le destine pas particulièrement aux gameuses et gamers, même si la pratique du jeu vidéo est tout à fait possible.

Cette offre de précommande est incluse directement dans le panier chez certains revendeurs, ou via un formulaire de demande pour d’autres.

Où précommander le Xiaomi 13 ?

Où précommander le Xiaomi 13 Pro ?

