[Deal du Jour] Le casque Logitech G Pro X Wireless est un casque sans fil conçu pour le gaming. Il offre de très bonnes performances sonores et utilise la technologie Lightspeed pour se connecter. Sa bonne conception solide et sa partie audio maitrisée en font un casque fiable. Grâce à un code promo sur Top Achat, il passe sous les 120 €.

C’est quoi, la promotion sur ce casque gaming de Logitech ?

Le casque gaming sans fil G Pro X de Logitech est normalement vendu 159,99 €. Le site Top Achat le propose en ce moment au prix de 111,99 €. Pour profiter de cette réduction, il faut rentrer le code promo DOUDOUNE dans le panier. La réduction s’appliquera alors immédiatement.

C’est quoi ce casque gaming de Logitech ?

Le G Pro X est sobre et va à l’opposé d’une majorité de casques au design trop orienté gaming. En dehors des plaques d’aluminium brillantes sur les oreillettes, le casque aborde un design sobre et épuré. L’armature constituée de métal est robuste et le G Pro X est néanmoins très confortable, malgré son poids de 320 g. L’arceau coulissant permet de l’adapter à la plupart des morphologies. Les coussinets sont larges et profonds et englobent bien les oreilles. Après une longue utilisation, ils peuvent cependant tenir chaud. La technologie sans fil Lightspeed vous permet de jouer sans fil, sans impacter sur la latence ou la connectivité.

La carte son du G Pro X fonctionne via le logiciel Logitech G Hub, compatible Windows et MacOS. Le logiciel est très complet, mais il n’est pas le plus simple à utiliser. Une fois maitrisé, vous aurez accès aux réglages du casque, à un égaliseur à cinq bandes, ainsi qu’au traitement de voix Blue VOICE. Cette technologie offre plusieurs filtres vocaux en temps réel afin de réduire le bruit, ou ajouter de la netteté à votre voix. Beaucoup de préréglages sont inclus par défaut et leur présence est bienvenue.

Le G Pro X possède un design sobre plutôt élégant // Source : Logitech

Est-ce que cette promotion sur ce casque gaming est intéressante ?

À moins de 120 €, c’est un bon prix pour un casque gaming performant, utilisable sur ordinateur, mais aussi sur console de salon. Niveau son, les basses sont très présentes, mais manquent de détails. Les médiums et aigus sont toniques et le reste du spectre est fidèlement restitué. L’égaliseur intégré pourra améliorer l’amplitude et la qualité sonore. Une fois réglé à votre convenance, l’audio, aidé par les deux transducteurs de 50 mm, offre un environnement sonore riche et précis. La technologie DTS Headphone:X offre une bonne immersion. La spatialisation virtuelle 7.1 créer une bonne sensation d’espace sonore, mais malheureusement en deçà d’une expérience Dolby Atmos.

Enfin, l’autonomie du Pro X est d’environ 24 heures. Dans les faits, comptez de 3 à 4 jours de batterie dans le cas d’une utilisation régulière avant de devoir recharger le casque.

