[Deal du jour] Le SSD 980 Pro est une solution de stockage interne, idéale pour ajouter du stockage à votre PlayStation 5. Il augmentera aussi les performances de la console de Sony en réduisant les temps de chargement. Le modèle 1 To est en ce moment à moins de 100 euros sur Amazon, son prix le plus bas.

C’est quoi, la promotion sur ce SSD Interne ?

Amazon propose une réduction sur le SSD interne Samsung 980 Pro. Le modèle 1 To est vendu habituellement autour de 120 €. Il est en ce moment proposé au prix de 98,34 €.

C’est quoi, ce SSD interne 1 To de Samsung ?

Le 980 Pro de Samsung est un SSD compatible avec votre console PlayStation 5. Ses performances sont adaptées à la console de Sony, avec une interface PCIe 4.0 qui offre des débits jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et plus de 5 000 Mo/s en écriture. Les transferts et les téléchargements des jeux, y compris les plus volumineux, iront beaucoup vite. Les performances sont donc revues à la hausse, et le stockage augmenté, grâce aux To supplémentaires apportés par le 980 Pro.

Sachez néanmoins qu’il est préférable de prendre un dissipateur de chaleur afin d’éviter la surchauffe su SSD. Cette version 1 To proposée ici n’en possède pas, mais il est possible d’en rajouter un. Le dissipateur thermique Glotrends M.2, au prix de 7,99 €, conviendra parfaitement. Il existe aussi un modèle avec dissipateur, vendu au prix de 129,99 €.

Le dissipateur thermique Glotrends est compatible avec le SSD // Source : Amazon

Ce SSD Interne est-il une bonne affaire ?

À moins de 100 €, le 980 Pro est une très bonne affaire. En plus de la PS5, il convient évidemment pour votre PC, et augmentera considérablement les performances de ce dernier. En plus d’ajouter 1 To, les démarrages, chargements, téléchargements et transferts de fichiers sont accélérés. Et si vous jouez sur PC, les jeux seront plus fluides et l’expérience légèrement améliorée.

Dans le cas d’une utilisation avec la PlayStation 5, veillez aussi à bien installer la dernière version à jour du firmware, et à suivre un tutoriel si vous avez des doutes pendant l’installation.

