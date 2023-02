[Deal du Jour] En ce moment, le Roomba i5+ et sa station de vidange sont en promotion. La réputation des aspirateurs robots connectés de la marque iRobot n’est plus à faire. Si vous souhaitez vous lancer dans le ménage à distance, le Roomba i5 présente un excellent rapport qualité-prix, surtout avec une centaine d’euros en moins sur son prix initial.

C’est quoi, la promo sur l’aspirateur robot Roomba i5+ ?

Le Roomba i5+ se trouve habituellement autour des 500 € sur divers sites marchands. Il est actuellement proposé sur Amazon au prix de 417,04 €.

C’est quoi, cet aspirateur connecté d’iRobot ?

L’aspirateur iRobot Roomba i5+ est un appareil robuste. Son diamètre de 34,2 cm et sa hauteur de moins de 10 cm en font un aspirateur robot compact et discret. Sur le capot, trois boutons sont présents. Un pour lancer un cycle d’aspiration, un autre pour le faire rentrer à sa base, et un dernier pour lancer une aspiration ciblée. Niveau équipement, il possède deux brosses en caoutchouc pour capturer la poussière et une brosse latérale en nylon. Il est aussi équipé d’un petit bac poussière de 0,4 litre pour stocker les saletés, le temps de rentrer à sa station de vidage.

Cette dernière permet au Roomba i5+ de vider le contenu de son bac à poussière, mais aussi de se recharger. La Clean Base possède un sac d’une capacité de 0,7 litre, suffisant stocker la saleté et les débris aspirés jusqu’à 60 jours, ou une trentaine de cycle d’aspiration environ. Les dimensions de la Clean Base sont de 30 × 38 cm x 48 cm. Assurez-vous de la placer à un endroit qui ne vous gênera pas et où elle se fera le plus discret possible. En plus de sa taille imposante, le bruit émit à chaque vidage est assez fort. Une petite concession au vu du service rendu.

La base du Roomba i5+ est peu discrète // Source : iRobot

Est-ce que le Roomba i5+ est une bonne affaire à ce prix ?

C’est une bonne affaire pour une des meilleures gammes d’aspirateurs robots sur le marché. Le Roomba i5+ commence par nettoyer les bords de votre pièce, puis, part en zigzag afin de passer la pièce au peigne fin. Même si les passages le long des murs ne sont pas toujours efficaces, le reste de la pièce est correctement aspiré, malgré une navigation un brin chaotique. Contrairement aux modèles plus haut de gamme, le Roomba i5+ est dépourvu de caméra et sera moins performant si le sol est encombré d’objets. Heureusement, ses roues crantées lui permettent de couvrir une bonne partie de la surface explorée en surmontant de petits obstacles. La qualité d’aspiration est excellente autant sur sols durs que sur tapis et moquettes.

L’application iRobot est ergonomique et l’interface simple à utiliser. Vous pourrez créer un planning de nettoyage, avoir accès aux historiques de nettoyage, ou à la carte de votre intérieur. Les assistants vocaux Siri, Alexa et Google Assistants sont disponibles. Grâce à la cartographie éditable, vous pourrez par exemple demander de vive voix à votre Roomba de nettoyer la cuisine. Le rachat de la marque iRobot par Amazon promet une intégration encore plus poussée à l’avenir. Enfin, son autonomie est de moins de 2 h avant qu’il ne retourne se reposer à sa base.

Pour en savoir plus sur les aspirateurs robots

👉 Consultez notre article sur le rachat de la société iRobot par Amazon

👉 Consultez notre article sur l’indice de réparabilité des robots aspirateurs.

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.