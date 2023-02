[Deal du Jour] Changer son téléviseur n’est jamais une mince affaire tant les choix sont nombreux, ou les prix trop élevés. La gamme de TV C2 de LG est l’une des meilleures gammes de TV OLED sur le marché. Le C2 modèle 48 pouces est en ce moment disponible sur Rue du Commerce avec une jolie réduction. De quoi y voir plus clair.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur LG OLED ?

Le téléviseur 4K OLED C2 48 pouces est un modèle sorti courant 2022 avec un prix de vente de 1 199 €. Il est actuellement vendu sur Rue du Commerce au prix de 899 €.

C’est quoi, ce téléviseur 4K de LG ?

Ce téléviseur C2 est doté d’une dalle OLED Evo 4K UHD, de 48″, soit 120 cm environ de diagonale. Outre la taille, suffisante pour s’immerger complètement chaque lundi devant le dernier épisode de The Last of Us, l’OLED promet des contrastes quasi parfaits, des noirs profonds et des couleurs extrêmement vives. Promesse tenue, avec une image aussi belle que lumineuse, et qui s’adapte parfaitement à tout type de contenu. Un limitateur de luminosité, aussi appelé ABL, est présent sur les dalles OLED de LG. Il peut parfois être un peu trop prononcé et ternir légèrement l’image, mais ne gâche en rien l’expérience. Enfin, il prend en charge le HDR10 et le Dolby Vision, mais pas le HDR10+.

Le téléviseur LG OLED C2 délivre des couleurs et une luminosité éclatante // Source : LG

La partie audio du C2 propose des haut-parleurs intégrés, couplés à la technologie Dolby Atmos, pour une meilleure amplitude sonore et un son 7.1.2. Même si le son est correct, une bonne barre de son ne sera pas de trop. Attention cependant à la hauteur de cette dernière, trop haute, elle cacherait légèrement le bas de l’écran. D’ailleurs, côté design, ce modèle C2 est fin et léger et possède des lignes épurées, pour un style élégant. Comme les autres TV du fabricant, le C2 utilise l’interface webOS. L’interface est intelligente et ergonomique et tourne très bien.

Ce téléviseur LG C2 est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire et un bon investissement. Même si les gammes changent souvent, un modèle C2 est l’assurance d’un téléviseur qui restera performant dans le temps. Le OLED48C2 convient aussi pour le gaming sur console nouvelle génération. 4K et taux de rafraîchissement de 120 Hz sont au rendez-vous, avec AMD FreeSync Premium et Nvidia G-Sync, pour une belle image fluide, sans latence ou effet de flou. Parfait pour préparer l’arrivée de Zelda : Tears of The Kingdom.

