[Deal du Jour] Plusieurs forfaits mobiles à petit prix sont disponibles chez RED, l’opérateur low cost de SFR. Un forfait 4G avec 160 Go de données mobiles est en ce moment proposé à moins de 16 € euros par mois. Un forfait qui passe par le réseau SFR et compatible avec la 5G.

C’est quoi, cette offre sur ce forfait RED ?

L’opérateur RED propose un forfait sans engagement avec 160 Go de data en 4G, au prix de 15,99 € par mois. La 5G est aussi disponible sur ce forfait pour 3 € de plus par mois. Vous devrez débourser dès la commande le montant de la carte SIM, d’une valeur de 10 €.

C’est quoi ce forfait RED avec 160 Go de data pour 15,99 €/mois ?

Le forfait 160 Go proposé ici par RED est un forfait disponible en 4G. Il existe aussi en 5G pour 3 € supplémentaires par mois. Ce forfait comprend les appels, SMS et MMS en illimités, dans toute la France et dans les DOM. 23 Go de données en Europe et dans les DOM/COM, sont comprises dans le forfait. Au-delà de 160 Go de data utilisée, un rechargement de 50 Go à 10 € est possible.

Plusieurs options pour adapter ce forfait à vos besoins // Source : RED

Ce forfait 4G à moins de 16 € par mois vous offre une connexion internet avec suffisamment de data pour surfer sur internet, regarder du contenu en streaming, écouter de la musique et utiliser vos applications, sans trop vous soucier de vos données consommées. RED utilise les très bonnes infrastructures de SFR, qui couvrent environ 90 % du territoire.

Cette offre RED est-elle une bonne affaire ?

Si la 5G n’est pas une priorité pour vous, 15,99 € par mois pour un forfait 4G avec 160 Go de data, c’est une bonne affaire. La fiabilité du réseau 4G de SFR est excellente et conviendra parfaitement pour tout usage. Ces offres sont bien sûr sans engagement. Vous aurez donc la liberté de changer d’abonnement ou de résilier à tout moment. Enfin, vous pourrez conserver votre numéro et souscrire simplement au forfait RED, grâce au numéro RIO (Relevé d’Identité Opérateur).

