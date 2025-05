Lecture Zen Résumer l'article

Google a commencé à actualiser son célèbre logo, formé d’une lettre G majuscule et multicolore. Une mise à jour qui est la première du genre pour l’entreprise américaine depuis 10 ans.

C’est une mise à jour visuelle à laquelle vous n’avez peut-être pas encore eu droit, mais c’est une mise à jour dont le déploiement a commencé, et que vous finirez par voir bientôt. Google rafraichit son célèbre logo, symbolisé par une lettre G multicolore, avec un nouveau style : finies les séparations nettes entre les couleurs. Désormais, place aux dégradés.

L’ancien logo de Google vs le nouveau

C’est le site anglophone 9 to 5 Google qui a remarqué ce changement dans un article paru le 12 mai 2025. Les quatre couleurs utilisées dans la lettre G (rouge, jaune, vert et bleu) sont désormais davantage fondues les unes aux autres, sans démarcation stricte. De fait, ces fusions permettent d’introduire de nouvelles couleurs, comme l’orange à la jonction du rouge et du jaune.

Finies les séparations nettes entre les couleurs. // Source : Capture d’écran

L’évolution stylistique du logo de Google reste globalement limitée — ce n’est pas une rupture considérable avec l’ancien visuel. Surtout, il est assez subtil pour échapper à la vigilance d’une partie des internautes. Comme cela a été dit, le dégradé utilisé ici rappelle un peu celui appliqué à Gemini, le service d’IA générative de Google.

À ce stade, la portée de ce ravalement de façade est floue. Est-ce une mise à jour limitée à l’application de Google ou est-ce le signe d’un renouvellement à l’échelle de toute l’entreprise ? Pour l’instant, la nouvelle icône a été repérée sur des téléphones Pixel. Elle n’a pas (encore) été déployée sur les réseaux sociaux de Google, comme X, Instagram ou Facebook.

Google Gemini a aussi un effet légèrement dégradé. // Source : Google

Peut-être que Google profitera de sa conférence annuelle I/O pour en dire plus. Celle-ci se déroulera les 20 et 21 mai 2025.

Toujours est-il que ce changement est le premier du genre depuis presque 10 ans pour Google. La dernière fois que l’entreprise américaine avait fait des retouches stylistiques sur son logo, c’était en septembre 2015. D’autres modifications avaient également eu lieu en 2013 et en 2010, notamment. Une remontée dans le temps fascinante, qui vient aussi rappeler quelles étaient à l’époque les modes graphiques sur le web.

