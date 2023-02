Microsoft doit faire des annonces ce 7 février autour des outils d’OpenAI, comme ChatGPT. Or quelques jours plus tôt, des captures d’écran sont apparues, montrant une prétendue intégration de ChatGPT dans Bing, son moteur de recherche.

C’est ce 7 février, à 19 heures, que Microsoft et OpenAI doivent donner un aperçu de leur coopération dans les algorithmes d’intelligence artificielle. Parmi les annonces les plus attendues, il y a l’interfaçage de ChatGPT avec Bing, le moteur de recherche de Microsoft. On pourrait ainsi poser une question à Bing et ChatGPT retournerait une réponse adaptée.

C’est un projet stratégique pour Microsoft, dans la perspective de venir concurrencer Google dans la recherche en ligne — la firme de Mountain View a toutefois donné le change depuis, en annonçant Bard, un système similaire qui avait déjà fuité dans la presse et qui repose sur un autre modèle de langage, LaMDA. Mais ce que l’on ne sait pas, c’est à quoi ressemblera cette intégration.

Des captures d’écran ont toutefois circulé début février, provenant d’au moins trois sources différentes — trois internautes sur Twitter ont partagé des images qui apparaissent plausibles. Signalés par The Verge, ces screenshots n’ont pas été confirmés par Microsoft. Leur authenticité doit être considérée avec prudence.

Un exemple d’échange selon les captures partagées début février. // Source : Owen Yin

Cela étant dit, le partage de ces images depuis trois comptes différents ainsi que la tenue de la conférence début février entre OpenAI (la société qui a conçu ChatGPT) et Microsoft tendent à donner du poids à ces leaks. Selon le témoignage de l’un des internautes ayant vu cette association entre Bing et ChatGPT, celle-ci est apparue quelques minutes sur sa page d’accueil avant de disparaître.

Cette apparition a duré néanmoins assez longtemps pour tester ChatGPT avec Bing. Si l’on se fie aux captures d’écran, la page d’accueil de Bing accueille un nouvel encadré dans lequel une courte présentation figure manifestement, avec plusieurs encadrés à faire défiler. Il y a un bouton pour en savoir plus ainsi qu’un bouton pour essayer cette intégration.

ChatGPT dans Bing citerait ses sources

Les captures d’écran montrent également qu’il est possible d’afficher une sorte d’espace de « discussion » où l’on peut taper ce que l’on veut — c’est en fait le même système de saisie que ChatGPT, sauf qu’il est encapsulé dans l’interface et le design de Bing. On peut lui poser des questions et l’outil est capable de répondre, en citant ses sources (ce que ne fait pas ChatGPT).

Divers liens sont ainsi proposés après la réponse générée par ChatGPT sur Bing. Il est aussi possible, manifestement, de faire une sorte de conversation avec ChatGPT, pour lui demander son opinion sur tel ou tel sujet. La capture montre qu’il peut répondre (sans citer de sources, comme s’il donnait vraiment son point de vue), et renvoie ensuite la question à l’internaute.

L’outil renvoie vers des sources extérieures. // Source : Owen Yin

L’intégration de ChatGPT dans Bing inclut aussi la présence d’un onglet « tchat » dans la barre d’action du moteur de recherche — là où on retrouve les onglets shopping, images, vidéos, cartes, actualités, etc. En cliquant dessus, on peut ainsi glisser dans le module de discussion de ChatGPT. On note aussi la présence de mises en garde sur la qualité des réponses.

La présence des sources est un ajout très important pour savoir la provenance de certaines informations, afin de les fiabiliser et de ne pas se limiter à ce qui est affiché dans l’interface de ChatGPT — on peut ainsi naviguer de lien en lien pour creuser le sujet et, éventuellement, compléter ou corriger ce que l’outil a écrit en première instance.

Reste une question : ce ChatGPT-là est-il à jour ? On sait que ChatGPT, dans sa version courante, n’utilise pas (encore) de données au-delà de 2021. Dans Bing, cela paraît indispensable d’être actuel, en ayant des informations jusqu’à aujourd’hui. On a peut-être un indice dans une des captures : en effet, l’outil mentionne le film Avatar 2 : La Voie de l’Eau, sorti fin décembre 2022.

