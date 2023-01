[Deal du jour] Pendant les soldes, plusieurs barres de son de la marque Bose sont en promotion. De l’entrée de gamme compacte et facile à utiliser, à la barre perforante et complète, une barre de son vous apporte un son optimisé pour votre téléviseur.

C’est quoi, la promotion sur ces barres de son Bose ?

La Solo Soundbar Series II est une petite barre de son relativement abordable, vendue 199,95 € sur le site de Bose. Boulanger la propose en ce moment au prix de 159 €.

La Smart Soundbar 900 est la barre de son 3D de Bose, plus complète, mais aussi plus haut de gamme, elle est vendue 999,95 € sur le site de Bose. Darty la propose actuellement au prix de 680,01 €. Elle est affichée 799,99 €, mais une réduction de 15 % s’applique automatiquement dans le panier.

C’est quoi, cette barre de son Bose soldée à 160 € ?

La Bose Solo Soundbar Series II est sortie en 2021. Moins complète que la gamme supérieure, elle est cependant plus abordable. C’est une alternative intéressante à la fameuse Bose Solo et bien qu’elle soit destinée aux plus petits budgets, elle n’en reste pas moins performante. Son design compact est idéal si vous n’avez pas beaucoup de place à consacrer à une barre de son, ou si vous trouvez cet accessoire peu esthétique. Avec ses dimensions de 54.9 × 7.1 × 8.6 cm et son poids de 1,7 kg, elle est en effet facile à placer devant un téléviseur sans dénaturer l’espace.

L’audio délivré est précis et puissant, grâce à deux haut-parleurs situés sur la face avant. Même si la Solo Soundbar II améliore grandement le son de votre téléviseur, elle manque malheureusement de fonctionnalités. Peu de réglages permettent de modifier, selon vos préférences, le son du contenu visionné. Malgré tout, le rendu des timbres de voix est clair. Vous pourrez y connecter votre téléviseur via une entrée optique ou en Bluetooth. Ce dernier vous permet aussi de connecter vos appareils mobiles pour profiter du son sans fil. Idéal pour lire votre playlist Spotify à la maison.

Les barres de son se placent facilement devant un téléviseur

C’est quoi, cette barre de son Bose soldée à 680 € ?

La Soundbar 900 possède des lignes simples et élégantes et des dimensions de 104,5 × 5,08 × 10,7 cm. Elle se calera facilement sur un meuble devant votre téléviseur, mais peut aussi se fixer aux murs via un support mural, malheureusement vendu séparément. La Soundbar 900 s’accompagne de l’application Bose Music. Vous y trouverez de nombreux réglages à personnifier pour améliorer l’expérience d’utilisation. Les basses, les aigus, l’ampleur des effets Surround et Atmos, ainsi que la clarté des voix peuvent être modifiés. Les protocoles AirPlay 2, Alexa Cast, ou encore Spotify Connect vous permettent de diffuser votre musique simplement. Notez que les assistants vocaux Amazon Alexa et Google Assistant sont disponibles.

Niveau audio, la Soundbar 900 prend en charge le Dolby Atmos. La spatialisation est bonne, mais le son reste projeté frontalement et ne vient pas autour de vous. Malgré tout, le son est clair et bien équilibré. Malgré l’absence de caisson de basse, l’audio est ample et l’ensemble est parfaitement immersif. Contrairement à la Soundbar II qui fait office de gros amplificateur, la Soundbar 900 apporte de l’immersion grâce à un son ample et puissant. Que ce soit pour visionner des films ou séries en streaming ou pour écouter de la musique, la restitution sonore est propre et ne sature pas, même à fort volume. Les voix sont intelligibles et le tout est net et précis. Avec la Soundbar 900, Bose propose une barre de son qui ressemble presque à un Home Cinema.

