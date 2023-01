[Deal du Jour] Pour les soldes d’hiver, Son-Vidéo propose une réduction sur l’enceinte portable Bose SoundLink Micro. Des performances sonores bluffantes dans un format mini, pour une enceinte nomade qui vous suit partout.

C’est quoi, la promotion sur cette enceinte Bose ?

La Bose SoundLink Micro est vendue 129,95 € sur le site officiel de la marque. Elle est souvent trouvable autour de 115 € sur divers sites marchands. Dans le cadre des soldes d’hiver, elle est en ce moment au prix de 99 € sur le site de Son-Vidéo.

C’est quoi, la Bose SoundLink Micro ?

Cette petite enceinte portable de Bose adopte une forme de galet compacte aux dimensions idéales. Elle est dotée d’un revêtement doux qui offre une bonne prise en main. Robuste, elle s’accompagne en plus d’une lanière en silicone très résistante, pour le transport. Sa taille et sa solidité se prêtent donc bien aux sorties en extérieur. Elle répond de plus à la certification IPX7 et est complètement étanche.

Niveau son, l’audio est équilibré et de bonne qualité, surtout pour un si petit gabarit. Les basses sont bien restituées et donnent de l’ampleur à l’ensemble du spectre. L’équilibre est parfait, à condition de rester dans l’axe de l’enceinte. La puissance délivrée par la SoundLink Micro est excellente, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Ses haut-parleurs dotés de radiateurs passifs permettent un son clair, même dehors.

La Bose SoundLink Micro est étanche // Source : Bose

Cette petite enceinte de Bose en solde est-elle une bonne affaire ?

À moins de 100 €, c’est une très bonne affaire. La SoundLink Micro est simple à utiliser et se connecte facilement en Bluetooth. Vous pourrez utiliser Siri ou l’Assistant Google depuis l’enceinte, ainsi que l’Echo Dot d’Amazon, pour avoir accès aux commandes vocales. Avec Bose Connect, vous pourrez même appairer plusieurs enceintes Bluetooth Bose compatibles. Niveau ergonomie, Bose fait dans la simplicité avec un bouton de mise sous tension, qui affiche le niveau de batterie, et un bouton d’appairage Bluetooth. La tranche accueille un port micro-USB pour recharger l’enceinte, mais malheureusement, aucun port mini-jack.

La SoundLink Micro de Bose possède une autonomie d’un peu plus de 6 h. Une autonomie un peu faiblarde qui n’est clairement pas le point fort de cette enceinte micro. Enfin, notez la présence d’une fonction kit mains libres qui fonctionne parfaitement.

