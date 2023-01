[Deal du Jour] Les souris classiques que l’on utilise sont la norme depuis longtemps. Leur forme bombée et plate n’est pourtant pas la plus confortable qui soit. La Logitech MX Vertical est une souris repensée pour une meilleure ergonomie, avec un design fonctionnel qui répond à la position naturelle de la main. Et en ce moment, la souris ergonomique Logitech MX vertical est en promotion pendant les soldes.

C’est quoi, la promotion sur cette souris verticale de Logitech ?

La souris sans fil Logitech MX Vertical est vendue sur divers sites marchands autour de 100 €. Dans le cadre des soldes d’hiver, Amazon la propose actuellement au prix de 73,99 €.

C’est quoi, cette souris ergonomique de Logitech ?

La Logitech MX Vertical possède un design très particulier, très loin de l’idée qu’on se fait d’une souris d’ordinateur. Pensée pour de la bureautique avant tout, elle est conçue pour le confort de l’utilisateur. Sa conception en plastique robuste et son excellent grip donne une impression de solidité à l’ensemble. Une fois en main, la prise se fait instinctivement. La position est agréable et intuitive, et le choix du placement des boutons, judicieux. Malheureusement, cette ergonomie toute nouvelle vient avec une baisse de la précision des mouvements du curseur. Avant de s’habituer complètement à la MX Vertical, il vous faudra sans doute un temps d’adaptation avant de trouver vos marques.

Un angle de 57 degrés réduit la pression exercée sur votre poignet // Source : Logitech

En matière de prise en main, la paume est confortablement posée sur la souris. Les doigts, ainsi que le bras, sont donc au repos pendant l’utilisation, grâce à sa forme dotée d’un angle de 57 degrés. La position du poignet est meilleure qu’avec une souris traditionnelle et permet une plus longue utilisation. Dommage que les boutons latéraux, présents au niveau du pouce, ne soient pas aussi facilement accessibles que sur une souris classique. Les clics droit et gauche sont, eux, réactifs et peu bruyants. La molette est cliquable, mais pas débrayable. Enfin, un bouton permet de changer le niveau de DPI.

La Logitech MX Vertical en promo pour les soldes est-elle une bonne affaire ?

Moins de 75 €, c’est une excellente affaire, si vous souhaitez une souris ergonomique de qualité. La souris de Logitech glisse parfaitement bien et la sensibilité réglable permet une utilisation performante. Elle se connecte en Bluetooth et vous pourrez y connecter plusieurs appareils simultanément. Une connexion filaire, via un câble USB-C, est aussi possible.



Logitech promet une autonomie de quatre mois et environ 3 h avec seulement une minute de charge. Le logiciel Logitech Options accompagne la MX Vertical et vous permettra de configurer les boutons et autres options. La molette, les boutons latéraux et la sensibilité sont réglables afin de l’adapter à votre utilisation.

