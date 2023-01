[Deal du Jour] La gamme de téléviseurs OLED CS de la marque LG est un mélange entre les gammes C1 et C2. Les CS reprennent le design des premiers, avec la performance des seconds. Ils possèdent surtout un excellent rapport qualité-prix, et encore plus pendant les soldes.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur LG OLED pendant les soldes ?

Le téléviseur 4K OLED CS est sorti début novembre 2022 avec un prix moyen de 1 100 €. Le modèle 55 pouces est actuellement vendu sur Rakuten au prix de 899 €.

C’est quoi, ce téléviseur 4K OLED CS de LG ?

Le téléviseur LG OLEDCS est un mix des gammes C1 et C2, sorties respectivement en 2021 et 2022. Cette nouvelle série possède la dalle OLED des modèles C2 et embarque la technologie OLED EVO. Elle affiche une luminosité beaucoup plus importante que les téléviseurs C1, ainsi qu’une meilleure colorimétrie. Grâce à l’OLED, les contrastes sont beaucoup plus intenses que sur un écran classique, avec des noirs vraiment noirs et des teintes de couleurs plus respectées.

Le processeur Alpha 9 Gen 5 accompagne la gamme des CS. Ce dernier utilise l’upscaling. Cette technologie permet d’augmenter le nombre de pixels présents dans la vidéo afin de diffuser du contenu 1080p dans une définition 4K. Le LG CS 55 pouces est compatible avec les normes HDR, HDR10 et Dolby Vision IQ. Ces normes offrent une image fidèle, proche d’une expérience cinéma, surtout si vous disposez d’une connexion fibre. C’est l’idéale pour visionner du contenu 4K sur les services de SVOD.

Le OLED 55CS possède des lignes élégantes // Source : LG

Ce téléviseur LG est-il une bonne affaire ?

C’est une excellente affaire à moins de 900 €. Pour les joueuses et les joueurs de jeux vidéo, le OLED CS dispose de plusieurs ports HDMI 2.1 et est compatible VRR, ALLM, G-Sync et FreeSync. L’écran 4K affiche aussi un taux de rafraîchissement variable de 120 Hz, ainsi qu’un temps de réponse d’1 ms seulement. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre console nouvelle génération.

Niveau audio, les trois haut-parleurs délivrent 40 W de puissance. La compatibilité Dolby Atmos et OLED Surround permet un audio de qualité, mais ne remplacera pas une barre de son ou une installation sonore annexe. Enfin, l’interface WebOS 22 permet de naviguer facilement dans les menus. Le tout est fluide et les applications et services de SVOD tourneront sans problème.

