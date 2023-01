[Deal du Jour] Actuellement en promotion pour les soldes d’hiver, la souris gaming sans fil Logitech Pro X Superlight est à moins de 100 €. Une souris performante, légère et précise, conçue pour le jeu et adaptée à l’e-sport.

C’est quoi, la promotion sur cette souris sans fil gaming Logitech ?

La souris sans fil Pro X Superlight de Logitech est vendue sur divers sites marchands autour de 125 €. Dans le cadre des soldes d’hiver, La Fnac la propose actuellement au prix de 99,99 €.

👉 Ne loupez aucune bonne occasion pendant les soldes d’hiver grâce à notre super guide

C’est quoi, cette souris gaming de la marque Logitech ?

Dans le but d’alléger encore plus ses souris gaming, Logitech propose, après la G Pro Wireless, la Pro X Superlight, qui reprend le même design simple et épuré. Ses dimensions de 125 × 63,5 × 40 mm et son poids de seulement 63 gr ne viennent pas sans quelques sacrifices. La disparition des boutons présents sur la tranche droite de la Pro Wireless pénalisera les utilisateurs gauchers. La souris reste utilisable de la main gauche, mais ne peut plus se qualifier de souris ambidextre. Autre sacrifice, le rétroéclairage et les leds de sensibilité du capteur. Seule une discrète LED indique le niveau de batterie restante.

La souris est dotée d’un revêtement en plastique lisse. Sa taille permet une excellente prise en main, malgré l’absence d’un vrai grip. La forme bombée de la coque permet d’épouser parfaitement le creux de la main. Sa légèreté peut décontenancer au début, tant la souris paraît vide. Une fois habitué, les mouvements sont rapides et fluides et la maniabilité gagne en précision. Quatre grips autocollants sont inclus avec la souris. Ils sont à appliquer sur les boutons principaux et la tranche de la souris, afin d’améliorer la prise en main et le confort d’utilisation.

La Pro X Superlight de Logitech glisse particulièrement bien // Source : Numerama

La G Pro X en promo pour les soldes est-elle une bonne affaire ?

Moins de 100 €, c’est une excellente affaire pour une souris gaming réellement efficace. Les boutons principaux sont très réactifs. La présence de ressorts sur les interrupteurs mécaniques rend les clics très sensibles. La molette crantée possède un clic ferme et précis et accroche bien le doigt. Les boutons présents sur la tranche gauche se positionnent bien sous le pouce et sont bien marqués. Le capteur Hero de la Pro X possède un niveau de sensibilité de 25 00 ppp et tourne à des vitesses jusqu’à 10,16 m/s. Les mouvements brusques sont parfaitement compris par la souris de Logitech. La rapidité et la précision nécessitent néanmoins un bon vieux tapis de souris pour éviter les décrochages.

La technologie Lightspeed offre zéro latence. Côté autonomie, Logitech promet 70 heures d’utilisation. Elle se recharge par micro-USB ou via la recharge sans-fil Powerplay.

Pour utiliser avec votre souris

👉 Notre guide des meilleurs ordinateurs portables de 2023

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.