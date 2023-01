[Deal du jour] Les soldes d’hiver et son lot de bonnes affaires ont bel et bien commencé. Pour ce premier jour, Samsung propose une offre de remise de 30 € sur ses disques durs externes. Ainsi, le SSD Samsung T7 Shield 1To est à moins de 100 €.

C’est quoi, cette remise sur les SSD Samsung ?

Dans le cadre des soldes, le SSD T7 Shield de Samsung est proposé avec une réduction de 30 €, sous forme d’offre de remboursement. Vendu habituellement au prix de 129,99 €, il est donc en ce moment proposé à 99 € sur La Fnac avec l’ODR Samsung.

Du 11 janvier au 7 février 2023, Samsung rembourse 30 € pour l’achat d’un SSD externe T7 Shield 1 To (60 € pour l’achat d’un 2 To). Pour profiter de l’offre, il vous suffit de faire votre demande de remboursement au plus tard le 7 mars 2023. Vous trouverez la marche à suivre dans les détails de l’offre.

👉 Retrouvez les meilleures offres tech durant les Soldes

C’est quoi, ce SSD T7 Shield de Samsung soldé ?

Les supports physiques sont de moins en moins présents et la conservation numérique des données est devenue la norme. La quantité de données présente dans vos ordinateurs est de ce fait plus importante et nécessite souvent une solution de stockage supplémentaire. Les SSD sont des disques durs qui apportent la performance en plus du stockage. Le T7 Shield se connecte en USB 3.2 Gen 2 et atteint jusqu’à 1 000 Mo/s en lecture et écriture. Les vitesses de partage sont rapides avec une grande fluidité d’exécution.

Il se connecte facilement sur Mac, PC, ou même votre console de jeux. Il est possible de le sécuriser par un mot de passe grâce au logiciel de gestion qui l’accompagne. Attention cependant à ne pas oublier votre mot de passe. La procédure de réinitialisation est compliquée et vous risquerez de perdre vos données dans le processus.

Le T7 Shield peut se connecter à une tablette // Source : Samsung

Ce SSD Samsung T7 Shield est-il une bonne affaire à moins de 100 € ?

À moins de 100 €, c’est une excellente affaire. Sa petite taille et son poids en font un disque externe parfaitement nomade et facile à transporter. Il est recouvert d’une couche en caoutchouc afin d’absorber les chocs. Selon Samsung, il peut même résister à une chute de 3 m, mais le test est bien évidemment déconseillé. Il est aussi certifié IP65 et résiste à la projection d’eau et à la poussière.

Le T7 Shield est livré avec deux câbles USB-C. Malheureusement, le connecteur du boitier n’est pas l’élément le plus solide de ce SSD. Faites attention pendant la manipulation du disque à ne pas bouger les câbles inutilement, sous peine de déconnecter l’ensemble.

Pour aller plus loin avec les disques dur

👉 Comment un simple SSD peut redonner vie à votre vieil ordinateur

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.