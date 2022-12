[Deal du jour] Bouygues propose pour encore quelques jours sa Bbox Fit avec le forfait fibre à moins de 16 € par mois. La Bbox Fit est une offre simple, idéale si vous souhaitez vous équiper de la fibre à un petit prix.

C’est quoi, cette offre Bbox Fit ?

Pendant un an avec engagement, l’offre fibre avec la Bbox Fit est au prix de 15,99 € par mois. Après les 12 premiers mois, elle passera au tarif normal de 31,99 € par mois, mais vous aurez la possibilité de résilier.

Que propose cette offre Bbox Fit ?

L’offre proposée par Bouygues propose une connexion fibre optique très haut débit, jusqu’à 400 Mo/s en téléchargement et en envoi. Ce n’est certes pas le meilleur débit que vous pouvez avoir avec une connexion fibre, mais ça reste un débit confortable pour une utilisation quotidienne d’internet. Cette Bbox vous permet en effet de disposer d’une connexion suffisante pour du télétravail, surfer sur le web en très haut débit, ou regarder du contenu vidéo dans une excellente qualité, via les plateformes de VOD.

L’offre propose aussi les options classiques telles que les appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. La configuration est simple et rapide, grâce à l’application dédiée de Bouygues Telecom. La connexion en Wi-Fi s’obtient en quelques clics et la ligne internet est garantie dès le premier jour. Si vous le souhaitez, une clé 4G est à votre disposition gratuitement, dès la souscription de votre box.

Le décodeur TV 4K est disponible pour 9 € de plus par mois // Source : Bouygues

Est-ce que cette offre Bouygues est une bonne affaire ?

Moins de 16 € par mois pendant un an pour la fibre, c’est une bonne affaire. Ce n’est pas la box ni l’offre fibre la plus rapide du moment, mais c’est l’un des meilleurs rapports qualité prix actuels. Il n’y a malheureusement pas de box TV avec la Bbox Fit. Sachez néanmoins qu’un décodeur TV est inclus dans l’offre Bbox Must. Cette dernière vous offre, pour 9 € supplémentaire par mois, jusqu’à 1 Go/s en téléchargement et 700 Mo/s en envoi, ainsi que le décodeur TV Bbox 4K. Elle est au prix de 24,99 € par mois pendant un an (avec engagement), puis 41,99 € par mois.

L’installation de la fibre est gratuite et jusqu’à 100 € sont remboursés sur vos frais de résiliation de votre ancien FAI. La Bbox Fit s’accompagne d’une application mobile pour piloter le WiFi, suivre vos factures ou accéder à l’assistance fournie par Bouygues Telecom.

Pour aller plus loin avec la fibre

👉 Découvrez notre comparatif des meilleures offres Internet en 2022

Avez-vous la connexion Internet la plus rapide de la galaxie ? Découvrez-le avec notre comparateur

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.