[Deal du jour] Le pack de deux barres LED Philips Hue et leur pont de connexion est actuellement en promotion sur Rue Du Commerce. Une bonne occasion de commencer à connecter son éclairage maison, ou de rajouter des lampes à l’existant.

C’est quoi, la promotion sur ce pack Philips Hue ?

Ce pack est proposé à l’origine au prix de 199 €. Des packs équivalents, mais sans le pont de connexion, sont trouvables autour de 135 €. Rue Du Commerce propose les deux barres LED ainsi que le pont au prix de 119,99 €. Ce qui en fait une belle offre.

Il y a quoi, dans ce pack Philips Hue ?

Les Philips Hue Play sont des barres LED connectées qui, comme les ampoules connectées de la même marque, créent une lumière et une ambiance personnalisée. Leur dimension de 25 cm de longueur pour 3,6 cm de hauteur et moins de 5 cm d’épaisseur vous permet de les placer n’importe où et de les dissimuler facilement derrière votre téléviseur ou sur un meuble. Elles peuvent se poser à plat ou en position verticale, grâce au support de montage inclus. Ce dernier vous permet de les fixer directement à l’arrière de votre téléviseur par exemple.

Leur design est simple et relativement basique. Un seul adaptateur secteur avec deux entrées vous permet de brancher les barres LED Hue Play, ce qui limite malheureusement les possibilités de répartition dans la pièce. Le pont inclus dans le pack est indispensable pour piloter vos lampes et les programmer. Avec, vous pourrez simuler votre présence dans votre appartement ou maison pendant votre absence, ou paramétrer des scènes d’éclairage personnalisées. Elles sont aussi compatibles avec Alexa, Siri et Google Assistant pour être contrôlées au son de votre voix.

Vous pourrez les positionner à l’horizontale ou à la verticale // Source : Philips

Est-ce que ce pack Philips Hue est une bonne affaire ?

Les barres lumineuses Hue Play sont une excellente affaire à ce prix, surtout avec le pont. Si vous débutez en domotique, grâce à l’application Philips Hue disponible sur Android et iOS, l’installation et le contrôle des lampes se fait facilement. Via les réglages et l’application dédiée, vous aurez la main sur l’éclairage et pourrez configurer vos barres selon l’ambiance désirée.

Philips propose un spectre de 16 millions de couleurs pour accompagner votre éclairage. Vous aurez aussi la possibilité d’utiliser ces barres avec d’autres ampoules Hue et de les connecter à l’aide du pont. À savoir que la luminosité de ces deux barres lumineuses est de 530 lumens chacune. Enfin, Philips promet une durée de vie d’environ 10 ans.

