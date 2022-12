[Deal du Jour] Pour stocker beaucoup de fichiers en toute sécurité, les disques durs sont des accessoires indispensables. Pour augmenter l’espace de stockage de votre ordinateur, le disque dur externe portable de Western Digital offre 5 To de stockage, pour un prix vraiment attractif.

C’est quoi, la promotion sur Western Digital de 5 To ?

Ce disque dur externe portable de 5 To est habituellement trouvable autour de 125 €. Il est actuellement proposé sur Amazon au prix de 99,99 €.

C’est quoi, ce disque dur ?

Western Digital propose un modèle de disque externe portable, compact et robuste. Le boîtier tout en plastique renforcé est de bonne conception et assure le transport en toute sécurité. Des patins en caoutchouc sont présents sous le boîtier pour le maintenir en place et éviter une mauvaise chute. Avec ses dimensions de 11 × 8.2 × 2.1 cm et un poids de moins de 240 g, il se transporte facilement dans un sac avec votre ordinateur.

Le WD Elements 5 to est compact et robuste // Source : Western Digital

Ses 5 To vous apporte une quantité massive de stockage. Vous pourrez y stocker un grand nombre de fichiers comme des films, de la musique, des photos ou d’autres fichiers importants. Attention néanmoins, ce Western Digital n’est pas un SSD, ne vous attendez donc pas à des vitesses d’écritures rapides. Au mieux de sa forme, avec sa connectivité en USB 3.0, comptez des vitesses jusqu’à 200 Mo/s en lecture et 150 Mo/s en écriture. Pour vous donner un ordre d’idées : pour 500 Go de données, comptez environ 2 h 30 de transfert. C’est lent, mais ce type de disque sert avant tout à stocker beaucoup de données efficacement.

Ce disque dur externe 4 To de WD est-il une bonne affaire ?

À moins de 100 €, c’est une excellente affaire pour 5 To de stockage. Le disque est formaté de base en NTFS pour une compatibilité avec Windows 10, 8.1 et 7. Reformaté en FAT32, il pourra sans problème s’utiliser sur Mac ou votre TV. Notez enfin que le disque est au format 2,5 pouces et fonctionne à 5.400 tours par minute.

