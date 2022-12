Le top 10 des recherches sur Google en France en 2022 inclut des sujets liés à la guerre en Ukraine causée par la Russie, ainsi que des événements sportifs tels que la Coupe du Monde 2022 et la CAN.

Le jeudi 8 décembre 2022, Google a présenté à la presse française le classement des tendances de recherche faites par les Françaises et les Français sur l’année écoulée. Cet événement, international et national, est nommé #YearInSearch et permet de prendre le pouls d’une région du globe, en étudiant ce qu’elle recherche le plus. Sans surprise, le top 10 n’est pas forcément joyeux en 2022, marqué par la guerre en Ukraine provoquée par la Russie.

Numerama était présent à la conférence pour recevoir ces données en avant-première, après avoir dévoilé les recherches en France sur YouTube. Notez que la méthodologie de Google pour cette présentation exclut les mots trop communs (comme « météo ») ou ceux qui ont figuré dans le classement l’année précédente. L’idée derrière ce top 10 est de déceler des tendances qui ont du sens sur une période de 12 mois.

Voici donc sans plus attendre, dans l’ordre, les termes les plus recherchés en 2022, en France :

Ukraine

Coupe du Monde 2022

Russie

Gaspard Ulliel

Élection présidentielle

Jean-Pierre Pernaut

Résultats législatives 2022

CAN (Coupe d’Afrique des nations)

Pass vaccinal

Vladimir Poutine

Si l’on s’amuse à diviser les résultats en sujets négatifs et sujets positifs, on se retrouve avec une catégorie peu remplie. Le nom de Jean-Pierre Pernaut est associé à son décès, tout comme le nom de Gaspard Ulliel, acteur français décédé dans un accident de ski. L’Ukraine, la Russie et Vladimir Poutine sont clairement des sujets négatifs et angoissants, liés à la guerre. Le pass vaccinal est lié à l’épidémie de Covid-19.

Viennent ensuite trois événements neutres : les résultats des législatives, l’élection présidentielle et la Coupe du Monde 2022 qui, par son organisation au Qatar, peut être aussi bien recherchée sur Google pour les scandales qui lui sont liés que par la compétition en elle-même. Reste la CAN, bien seule, et qui, en tant qu’événement sportif, peut-être classée dans la catégorie des sujets positifs.

On voit donc bien que les préoccupations des Françaises et des Français tournent autour de la géopolitique mondiale et de ses conséquences.

La Star Academy fait un carton en France

Côté divertissement et séries TV, on peut noter que deux shows français se trouvent dans le top 10 : la Star Academy, revenue cette année sur TF1 dans une version compacte qui a séduit un large public et Le Flambeau, suite de La Flamme par Jonathan Cohen diffusée sur Canal+.

Le reste du top 10 est complété par des séries américaines, massivement sur Netflix.

On note la percée de House of The Dragon. Deux énormes prétendants brillent par leur absence : Les Anneaux de Pouvoir d’Amazon et Disney+ qui ne place aucune série de l’année dans les recherches des Françaises et des Français.

Les 10 questions que les Françaises et les Français se posent en 2022

Les questions complètes que les Françaises et les Français ont posé à Google en 2022 ne diffèrent pas vraiment des mots clefs. On note en revanche que les élections législatives prennent un petit peu plus de place et que le sport est complètement sorti de la liste.

Cas contact que faire ?

Pourquoi la guerre en Ukraine ?

Pourquoi la Russie attaque l’Ukraine ?

Comment voter aux élections législatives ?

Comment vérifier son inscription sur les listes électorales ?

Comment voter blanc ?

Nupes c’est quoi ?

Pourquoi les corn flakes ont été inventées ?

Comment Dora est morte ?

Comment faire un autotest ?

Reste un sujet insolite : la mort de Dora. Oui, Dora l’exploratrice. Il s’agit d’une tendance TikTok qui a émergé à l’été 2022 et qui vient mettre en scène la mort de l’héroïne de dessin-animé.