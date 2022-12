En juin 2022, les lycéens professionnels ont buté sur une question du bac de français. Dans l’énoncé, le mot « ludique » y figurait. Cette anecdote l’a propulsé parmi les mots les plus recherchés en France de 2022.

En fin d’année, Google dévoile le classement des mots les plus recherchés sur son moteur de recherche. Ce programme, nommé « Year in Search », est généralement très révélateur des préoccupations du moment. En France, c’est sans surprise l’Ukraine, la Coupe du monde de football et la Russie qui ont le plus intrigué, en plus des élections présidentielles et législatives, des disparitions de Gaspard Ulliel et Jean-Pierre Pernaut ou du pass vaccinal.

En plus des tendances globales (ce ne sont pas forcément les mots les plus recherchés, des termes comme « météo » ou « facebook » sont automatiquement supprimés puisque Google ne s’intéresse qu’aux évolutions sociétales), Google a dévoilé les classements des recherches dans certaines catégories précises, comme les définitions. À la surprise générale, ce ne sont pas « NFT », « Reine consort » ou « wokisme » qui arrivent en tête, mais le mot « ludique ». La raison de ce succès est assez amusante.

Les définitions les plus recherchées sur Google en 2022. // Source : Photo Numerama

Les lycéens professionnels piégés par le mot ludique

Si l’on observe la courbe de Google Trends, qui permet de consulter l’évolution des recherches pour un mot-clé, on remarque que le mot « ludique » a enregistré un immense pic en juin 2022, avant de retomber dès le début du mois de juillet. Cependant, les recherches ont été si massives qu’elles lui ont permis de prendre la tête du top 10 annuel. Comment expliquer un tel phénomène ?

Pour comprendre ce qu’il s’est passé, il faut revenir au 14 juin 2022. À cette date, les 186 000 lycéens en filière professionnelle ont passé leur épreuve de français. Parmi les questions, il y avait :

« Selon vous, le jeu est-il toujours ludique ? »

Malheureusement pour certains, cette question n’a pas été très claire. Le sens du mot ludique n’a pas été déchiffré par tout le monde, ce qui a conduit de nombreux candidats à disserter sur la dangerosité du jeu et sur ses addictions. C’est en sortant de l’épreuve qu’ils ont compris leur erreur, en recherchant massivement ce que voulait dire ludique. On parle bien sûr de ce qui relevait de l’amusement et de la découverte.

Le buzz s’est étendu sur plusieurs jours. Il y a d’abord eu des recherches sur la définition du mot ludique, puis de nombreuses blagues sur les réseaux sociaux ainsi que des articles journalistiques sur la détresse des candidats, comme chez nos confrères du Figaro. Malgré lui, le mot ludique est devenu un mème. Et les algorithmes de Google l’ont bien remarqué, puisqu’il s’agit de la tendance numéro 1 en France en 2022 (cela s’explique par le fait que la recherche est très basse habituellement, et immense cette année).

Je vais aller voir les résultats alors que je connais toujours pas la définition du mot ludique #BAC2022 pic.twitter.com/zWrvCTvaxF — Frank D.N'Zamba 🇫🇷🇬🇦 (@Frank_91270) July 4, 2022

Les autres mystères des résultats de Google

Si la plupart des tendances de 2022 sont logiques, il y en a toujours que l’on peine à comprendre. Par exemple, comment se fait-il que des Françaises et des Français se demandent aussi massivement « pourquoi les corn flakes ont été inventés ? » ou « comment Dora est morte ? ». Internet sera toujours mystérieux, et c’est ce qui fait son charme.